Este domingo en Almorzando con Juana, Ezequiel Campa protagonizó un blooper que dejó a la conductora sin palabras mientras trataba a de hacerle preguntas sobre su exitosa carrera en el stand up.

“Lo que uno hace arriba del escenario, la música o el teatro, y en mi caso el stand up, nos permite hablar de un montón de temas que de repente en otro contexto son más duros de hablar, más difíciles...”, dijo Ezequiel.

Ezequiel Campa y Juana Viale (Fotos: capturas eltrece)

“Y a mí, en particular, el estilo de humor que me gusta hacer, que es el que a mí me divierte y juega con esos temas. Obviamente desde otra óptica porque es stand-up...”, dijo Capa, que se mostró orgulloso de meterse con cualquier temática para trabajar, como hace con su personaje Dicky Del Solar.

Leé más:

Ezequiel Campa se quebró al disculparse con Flor de la Ve por haberla discriminado: “Estuve del lado de los que le causaron tanto dolor”

EZEQUIEL CAMPA SOREPNDIÓ A JUANA VIALE CON UN BLOOPER INVOLUNTARIO EN SU MESAZA

“A mí siempre me pareció como una válvula de escape el humor para poder hablar. Yo tal vez, mi crianza fue medio quilombo y qué sé yo, mi familia...”, adelantó el actor, que recordó que tuvo “unos muy particulares, una familia que explotó por el aire, nada que no haya pasado en otro lugar”.

“Y yo además cuento con una sensibilidad siempre muy particular, que tal vez eso te afecta un poco más, y yo eso lo pongo en lo que hago”, agregó Campa, mientras Juana Viale decidía su siguiente pregunta: “¿Vos cómo arrancaste? ¿Cómo llegaste al stand-up?”, quiso saber.

Ezequiel Campa y Juana Viale (Fotos: capturas eltrece)

Sin embargo, la curiosidad de la conductora se quedó en eso, porque el actor se negó a responder con una excusa de lo más elocuente: “Me estoy acalambrando”, le confesó, desatando una serie de carcajadas en la mesa, acompañadas de consejos para pasar el dolor.

Leé más:

Ezequiel Campa, un comediante todoterreno: “Mi laburo es hacer reír”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.