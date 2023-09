Ezequiel Campa no es un improvisado, o como él mismo se describe, “paracaidista” de la escena humorística actual. Ya lleva más de 15 años pisando escenarios con sus propuestas de Stand Up en la Argentina y el resto del mundo, además de conquistar las redes sociales con su famoso personaje, el rugbier cristiano Dicky del Solar.

En esta oportunidad, se prepara para su segunda función de Sí, pero no el 7 de octubre en uno de los teatros más importantes de la capital: el Maipo. Esta es su quinta obra, nominada a los Premios Estrella de Mar 2023 como Mejor Show de Stand Up (galardón que Ezequiel se llevó con su show anterior, Cheto y Choto).

Luego de esa fecha, Ezequiel realizará una gira por el resto del país para provocar risas en distintas localidades.

En una entrevista exclusiva con este portal, el comediante habló a fondo de sus aspiraciones al iniciarse en el teatro, su carrera como humorista y su nuevo rol en el panel del programa televisivo Bendita, respondiendo con la ironía que lo caracteriza.

Ezequiel Campa en escena. Foto: Gentileza prensa Por: Pablo Javier Lucero

- ¿Cómo te sentís debutando en uno de los teatros más importantes de la Ciudad?

- Todavía no lo puedo creer, no sé si habla bien de mí o mal del Maipo, pero bueno, no soy un paracaidista... ¡hay mucho laburo detrás!

- Sobre Sí pero no, ¿qué sorpresas nos podemos encontrar en este nuevo unipersonal?

- Para sorpresas, la mejor hasta ahora fue el desmayo de un espectador (¡!) en la última función. El resto es todo bastante normal al lado de eso, pero bueno, en los espectáculos en vivo puede pasar cualquier cosa y creo que es por eso que la gente va al teatro.

- ¿Qué recursos usaste para crear tu icónico personaje, Dicky del Solar? ¿Por qué creés que a la gente le gustó tanto ese personaje?

- Había jugado al rugby de chico y recordaba muchos modismos y formas de pensar. Esas cosas las fui aplicando a medida que el personaje iba creciendo. Creo que la gente se enganchó mucho por muchas razones, pero la principal es que creo que es un personaje muy gracioso.

Ezequiel Campa. Foto: Gentileza prensa

LOS INICIOS DE EZEQUIEL CAMPA EN LA ACTUACIÓN

- Volviendo un poco a tus inicios: ¿qué fue lo que te atrajo de la comedia para empezar una carrera en esto? ¿En qué momento te diste cuenta de que era lo que querías para tu vida?

- Yo quería ser Marlon Brando, un actor dramático. Que la gente se emocionara y llorara con mis personajes, pero la vida me fue llevando para otro lado y nunca me pude escapar de la comedia.

Ahora y me relajé y entendí que Marlon Brando quedará para otra vida y que mi laburo es hacer reír. Eso es lo que intento.

- Ser panelista en Bendita, ¿te resultó un desafío o te sentiste como pez en el agua?

- Super desafío. Es un programa del que soy fan hace años y el laburo de panelista parece fácil desde el sillón de casa, pero estar ahí no es para cualquiera. No digo que sea astrofísica o algo muy complejo, pero hay una curva de aprendizaje que lleva tiempo y en eso estoy.