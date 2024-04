La tranquilidad con la que Ángel de Brito respira en los estudios de Bondi, el flamante canal de streaming, es propia de quien se preparó muchísimo para el desafío que define como “un intento” con “mucho trabajo detrás”.

Es consciente de que hay un furor por apostar a los medios audiovisuales digitales, como en otra época se multiplicaron los parripollos, y por eso mismo Ángel sacó pecho en la entrevista mano a mano con Ciudad: “Nosotros tenemos buenos cuchillos”.

Y vaya si los tiene. En su ecléctico equipo de Ángel Responde (lunes a viernes a las 12 por @bondi_liveOk) estará acompañado por Dalma Maradona, Iván Ramírez y Mai Pistiner. “No van a ver un programa de chimentos, ni nada parecido”, advirtió a los desprevenidos.

Angel de Brito en Bondi. Por: IRENE ROBERT

A lo largo de la charla, Ángel de Brito se explayó sobre sus polémicas mediáticas con Florencia de la Ve, Andrea Taboada, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich; derrochó optimismo por su nueva aventura profesional, y se confesó como un asiduo usuario de subte, ya que al único bondi que se sube es al que lo tiene como conductor y productor general.

-¿Cuándo fue la última vez que te subiste a un bondi en Buenos Aires?

En Buenos Aires... Te puedo decir hace veintipico de años. Cuando trabajaba en radio, viajaba mucho de un lugar a otro, iba al teatro. En el 59 hacia de Plaza Italia al centro, ida y vuelta todos los días. Cuando tenía auto todavía.

-¿Tramitaste la tarjeta SUBE?

-Sí, la tengo.

¿Ah, la tenés?

-Sí, la uso más para el subte. Me gusta porque es más rápido, todavía sigo andando, obviamente, en subte, para hacer dos, o tres estaciones.

-¿Seguís teniendo roce cotidiano con la gente en la calle?

-Sí. No soy un marciano. Me encanta la comunicación y... sí, por ahí hablo más en la calle, con la gente, que me paran, me ven en algún lugar y me preguntan cosas. En un shopping, en un teatro o por la calle misma, por el barrio. Ando mucho a pata, me gusta mucho caminar. Entonces ahí es donde interactúo más.

Un viaje a los estudios del nuevo canal de streaming.

-¿De qué se trata este Bondi, en el que vas a ser uno de los conductores?

-Bondi es un streaming, uno nuevo, con gente distinta, con caras distintas, con otro bagaje. Venimos de otro lado, no venimos de las redes, venimos de los medios más tradicionales, de la radio, de la tele, de la gráfica. Y vamos a entretener. Esa es nuestra misión. Buscar nuestra comunidad.

-¿Vas a buscar la audiencia de los otros jugadores que salieron antes a la cancha?

-No vamos salir a competir en el discurso. Y en la imagen, menos. Porque somos más grandes que todos los otros. Y bueno, vamos a buscar otro tipo de contenido. Alejado del mundo del espectáculo. O sea, no van a ver un programa de chimentos, ni nada parecido.

Diego y Yanina Latorre hacen terapia en Bondi.

-¿Los demás programas van a seguir esta misma línea?

-Beto también va a hacer algo distinto a lo que hace en la tele. Yanina y Diego van a hacer un programa que tiene que ver con la terapia de parejas. Y todos los programas van a venir a hacer algo distinto a lo que hacen en la tele.

-Se te escucha más como accionista del Bondi que como simple conductor...

-Soy las dos cosas. Estoy desde el día cero, entonces me metí mucho en todo. Hasta en los equipos. Y la idea también de Bondi es que vengan al canal, que cada uno pueda formar su proyecto y tener libertad. El que viene a conducir tiene que estar contento con su equipo.

Y así se fue formando. El canal y los proyectos nuevos que estamos preparando también vienen por ese lado.

Ángel de Brito mano a mano con Ciudad.

-Hay una suerte de furor en los medios por lanzar canales de streaming, casi como los parripollos en los 90′. ¿Tenés miedo de que la apuesta no salga como esperás?

-Miedo no. Es un intento, es una prueba. Vamos a hacer lo que nos gusta. Estamos poniendo mucho trabajo, hay mucho detrás. Con Beto hace un año que estamos hablando de esto. Con la productora mucho más.

Y con cada proyecto en particular lo hablamos mucho y lo pensamos y le damos vueltas. Nosotros tenemos buenos cuchillos para el parripollo.

-¿Lo decís por los cambios en la forma de consumir los contenidos?

-Me parece que la competencia es distinta. Porque ahora es todo fragmentado. No es la radio que vos tenés que escuchar a tal hora. Tal programa y que enfrente tenés al otro, escuchás uno, escuchás al otro. Vos podés ver hoy algo de Luzu, algo de Blender, algo de Olga, algo de Bondi.

-¿Qué te atrae como espectador?

-Yo lo que miro mucho es la columna de Marina Calabró en Lanata sin Flitro (Mitre AM 790) porque me divierte. Y si no la veo en vivo, la busco. Y la podés ver. Y esa es la competencia real del streaming.

Y le va bien al que tiene un buen acumulado. No al que por ahí tiene más views. Es una competencia que te conviene.

-¿Te genera ansiedad el debut? ¿Cómo va a ser?

-Vamos a tener un invitado que todavía no sé quién es, porque era Fátima Florez, pero pasaron cosas. Estamos buscando un buen entrevistado porque voy a hacer entrevistas. Voy a reforzar eso, quizá me vieron hacer mano a mano, pero no tanto de detalles personales sino de historia de vida.

Dalma Maradona y Ángel de Brito.

-¿Quiénes te van a acompañar?

-Dalma Maradona, Iván Ramírez y Mai Pistiner que van a ser mis compañeros diarios. Además van a venir columnistas por distintos temas, uno por día, cada dos días. Va a ser muy rotativo. Como vaya saliendo, orgánico. Nada muy estipulado.

LAS POLÉMICAS DE ÁNGEL DE BRITO CON ANDREA TABOADA, FLOR DE LA VE, ADRIÁN PALLARES Y RODRIGO LUSSICH

-¿Qué pasó con Andrea Taboada que la bloqueaste?

-Con Andrea no pasó nada en particular. Cuando terminó su participación en LAM, le dije: “te voy a bloquear porque no aguanto más tus mensajes a las 2 de la mañana”.

-O sea, la bloqueaste de X ¿y además de WhatsApp?

-Claro, le dije: “No jodas más, no me escribo más. Ya está. Está todo bien, no hay ningún problema. De hecho nos cruzamos acá en una parrilla hace poco. Pero me quedé bloqueado y ya está. Y un día se levantó así, alterada y puso, “ay, no sé por qué me bloqueó”.

No se debe acordar. Yo tengo buena memoria.

Ángel de Brito mano a mano con Ciudad.

-¿Estás peleado con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich?

-Con Adrián empezamos juntos en los medios, cuando nos conocimos en (el programa) La Linterna hace 25 años, con Laurita Ubfal. Y siempre nos llevamos bien.

Con Rodrigo tenemos muy buena relación. Trabajamos muchas veces y nunca tuvimos un conflicto, o yo por lo menos, no lo tuve con él, no sé él conmigo.

-¿Compartieron un departamento un departamento en temporada en Mar del Plata?

-Esa es una anécdota que le gusta contar a Rodrigo, que es más folclórica que otra cosa. Compartimos un montón de situaciones personales hasta ahí y muchas laborales. Pero muchas salidas, mucha comida... Pero no me pasa nada.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

-¿Entonces?

-Es parte del folclore. Cuando no me gusta un programa lo digo. Sea del canal en el que estoy o de otro. Y bueno, y la gente se ofende con esas pequeñas pavadas. Yo si los veo los saludo. Ellos por ahí me escupen, ja.

-¿Por qué tanta pica con Flor de la Ve?

-Flor me parece que es muy cambiante cuando ella piensa que está muy arriba, cambia su forma de ser. Yo no tengo nada personal, más que algunas guachadas que se mandó ella al aire. Y por eso, las respuestas.

Después que hay un montón de gente que la detesta y pasa por el programa y lo dice. Nazarena Vélez, bueno, casualmente está sentada en el programa.

Por: IRENE ROBERT

-Parecería que no es solo Nazarena...

-Cada tanto aparece una persona que viene y dice que tiene una mala anécdota. Nada, es parte de la vida. Yo no tengo nada... no me hizo nada personal, digamos. No es que es una relación sin retorno. Se porta mal y bueno, yo contesto.

-¿Cambió tu relación con Marcelo Tinelli? ¿Se mete en los contenidos de LAM como gerente de América?

-No, no. Yo con Marcelo trabajo hace 20 años. Es un lugar muy libre para trabajar. Trabajé en la radio, trabajé en el Bailando, en otros realities. Y ahora, yo ya estaba en América y vino él de gerente. Y la verdad la pasé re bien.

Es un tipo de tele que entiende todo, entiende argumentos. Él tiene una mirada, por ahí yo tengo otra y se la planteo y la escucha, la analiza. No es que es dictatorial y todo.

-¿Se enoja cuando decís que está separado de Milett Figueroa?

-La gente dice que estoy peleado con Marcelo porque la mato a Milet. O digo que no la quiero al aire. O critico al Bailando, critico cosas de América. No, él entiende la libertad, entiende el lenguaje de hoy también. Por algo es el número uno de la tele.

-¿Vas a conducir el Cantando? Ahora encima Laurita Fernández está en la vereda de enfrente...

-Me encantaría. Sí, pero bueno, lo puedo hacer con otra amiga. Si vuelve el Cantando lo hago. Pero no está en proyecto, es una idea que surgió y nada más contesté eso. Me encanta el reality.

Ángel de Brito y Laurita Fernández.

