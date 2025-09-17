Pocas personas conocen a Wanda Nara mejor que Kennys Palacios, pero en un intento de bancar a su amiga en medio de un mar de críticas, el estilista la mandó al frente con una infidencia.

“Wanda es una gran fanática de las carteras”, afirmó el confidente de la conductora de MasterChef Celebrity.

En medio de la controversia por si sus accesorios son o no de marca, el estilista enfatizó ante Puro Show: “Es muy fácil de averiguar si son originales”.

Wanda Nara con loor urbano, gorro Chanel y cartera Hermès. (Foto: Instagram/@wanda_nara)

“Cuando viajás, vas a las marcas y todas las personas tienen las listas de cuántas carteras compran”, aseveró.

Cuánto valen las carteras de Wanda Nara

“Una Chanel puede costar entre 8.000 a 15.000 dólares. Una Hermès en ese mismo precio o 20.000″.

Ahí Kennys reveló: “Ella tiene una de cocodrilo que sale arriba de los 100.000 dólares, es del Himalaya”.

“Wanda debe tener más de 10 departamentos en carteras. Depende del departamento también...”, cerró Kennys.