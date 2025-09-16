Este lunes, Pepe Ochoa recordó en LAM la ocasión en la que contó que el ex Gran Hermano Emma Vich se fue de un departamento de alquiler temporal sin abonar lo que correspondía, dejándolo en ruinas y abandonando en el freezer los nombres “congelados” de dos enemigos mediáticos.

“Mientras Ángel estaba en las Europas (SIC) nosotros hablamos de un personaje que se había alquilado un departamento tempora, que lo había dejado hecho vista y que había freezado a dos famosos”, agregó Ochoa a la información previa.

(Foto: captura Telefe y América)

“Me contactaron de la inmobiliaria, que reclamaba que había dos televisores faltantes. Salieron Emma y su marido a desmentirme, yo pregunté dónde estaban las pruebas, y aparecieron las cámaras de seguridad”, contó el panelista del ciclo de América.

LA REACCIÓN DE EMMA VICH TRAS SER ACUSADO DE SAQUEAR UN DEPARTAMENTO TEMPORARIO

Según contó Pepe, “cuando la inmobiliaria recibe este departamento, dicen que dejaron todo matado, todo horrible, todo dado vuelta, todo sucio. Y cuando hacen el recuento de cosas, faltaban dos televisores”, explicó.

A pocos minutos de que esta información fuera divulgada en LAM, Emma Vich hizo un elocuente posteo en sus stories de Instagram. “¡Amor! ¡Iconics! ¡No saben el tema que se viene para este jueves: Ladrón! ¡Para bailar de principio a fin, así que estén atentos que lo voy a publicar y va a quedar escandaloso! Es un temón. ¡Los amo!”, dijo.

Video: Instagram

Lo curioso es que debajo del posteo de X que se hizo eco de la story del ex Gran Herman, Ángel de Brito le deseó “suceso”, dando lugar a suspicacias acerca de una movida de prensa de LAM para con Emma. “Jodeme que era toda una movida para esto”, escribió un usuario.

Emma Vich (captura X/ Twitter) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

