La artista Cazzu, de 31 años, vivió un momento muy emotivo durante el inicio de su gira Latinaje En Vivo en el Arena de Argentina, donde no pudo contener las lágrimas en pleno show.

El episodio ocurrió cuando interpretaba “Piénsame”, la canción lanzada en 2022 que habla del amor y la vida en pareja. En distintos videos que se viralizaron, se observa cómo la artista comienza a emocionarse hasta que su voz se apaga poco a poco. El nudo en la garganta fue tan fuerte que no logró seguir cantando y fueron sus propios fanáticos quienes la ayudaron a terminar la canción, coreando cada una de las estrofas.

Entre lágrimas, Cazzu rompió en llanto en el escenario y tuvo que hacer una breve pausa, recibiendo un aplauso cerrado por parte del público que colmó el recinto. Tras unos segundos, logró recomponerse y continuar el show, aunque visiblemente conmovida por la situación.

EL MOMENTO SE VOLVIÓ VIRAL EN LAS REDES SOCIALES

El momento, que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales, dejó en claro el fuerte vínculo de la artista con sus seguidores, que no dudaron en sostenerla en uno de los instantes más sensibles de su carrera reciente. Finalmente, Cazzu se retiró del escenario entre ovaciones y cálidas muestras de afecto.

La gira Latinaje En Vivo continuará en distintos países de Latinoamérica y llegará a México en octubre, donde se espera que la cantante vuelva a emocionar a miles de fanáticos con su música y su autenticidad.