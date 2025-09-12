Además de los rumores que lo vinculan con Evangelina Anderson, Leandro Paredes quedó envuelto en otras versiones en las últimas horas. Según el periodista Fede Flowers, el futbolista habría vivido un romance con una comunicadora dedicada al mundo del espectáculo y el chimento.

“Lo tiene loquito, esa es la definición que me dieron a mí”, disparó Flowers, quien afirmó haber hablado directamente con la protagonista de la historia.

Y además sostuvo haber visto chats y conversaciones que confirmarían el vínculo.

Leandro Paredes y Camila Galante. (Foto: Instagram @ccamilagalantee)

Los detalles del supuesto vínculo secreto

Según relató Flowers, la relación entre Paredes y la periodista no sería un simple rumor. “No es algo que me contaron, es algo que hablé con la misma protagonista. Me pidió que no diga su nombre y yo se lo respeto”, explicó.

Lionel Messi y Leandro Paredes. Foto: REUTERS/Rodrigo Valle Por: REUTERS

El periodista aseguró que la historia lleva al menos dos meses y que no se trataría de un affaire pasajero.

“Es una historia fuerte. Ella es periodista de un rubro muy específico, que está cerca del mío. No es porteña”, deslizó, sumando misterio a la identidad de la mujer.

¿Crisis matrimonial y propuestas de separación?

Leandro Paredes en Olga. Foto: prensa

Lo más impactante llegó cuando Flowers reveló que Paredes habría llegado a plantear la posibilidad de separarse de su esposa, Camila Galante, con quien tiene tres hijos.

“En su momento hasta le habló de separarse. Incluso él le dijo que no se separaba porque tenía mucho para perder”, contó el periodista.

Además, Flowers sumó que “hay mucha plata en el medio” y que la periodista en cuestión es “morocha”. Según su versión, Paredes la habría invitado varias veces a viajar a Europa para encontrarse, pero ella no aceptó porque “no tenía cómo dibujar esos viajes de la nada”.