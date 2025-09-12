En un debate acalorado, Karina Iavícoli no solo llamó “anticuada” a Paula Varela por considerar inapropiado que una persona casada reaccione con “fueguitos” a fotos atractivas en Instagram, sino que también hizo una revelación personal en vivo.

La panelista de Intrusos confesó que ella misma suele usar ese emoji para responder a los posteos del actor Leonardo Sbaraglia, a quien considera muy apuesto.

A QUÉ FAMOSO ARGENTINO KARINA IAVÍCOLI LE PONE FUEGUITOS EN INSTAGRAM

Lussich: -El hombre es pajín. De ahí a que vaya a hacer algo, es otra cosa.

Pallares: -Yo banco mucho a Gustavo Conti cuando puso “perfecta” a la China Suárez. La vio y dijo: “qué perfecta es”.

Lussich: -No se iba a acostar con ella.

Paula Varela: -Bueno, a mí me parece que eso está mal. No está bien.

Karina Iavícoli: —¿Por qué? Si no va a salir con la China.

Pallares: -Paula, la vida te va a dar un disgusto de aquellos.

Lussich: -No le digas así, Adri. Tranquilícese.

Pallares: -Un día se te va a caer la biblioteca encima.

Paula Varela: -No, no me decretes cosas negativas.

Iavícoli: -Sos negadora.

Paula Varela: -No, lo que digo es que cuando estás en pareja tenés que tener una cierta ubicación.

Pallares: -En esta época de redes, es lo mismo que pase una chica y decirle un piropo. Antes se podía decir, ahora no se puede decir.

Lussich: -Ahora se manda un fueguito.

Marcela Tauro: -Que el marido se banque que Paula también le ponga un fueguito a alguien.

Paula Varela: -Jamás le puse un fuego a nadie.

Pallares: -Pero miraste todo.

Paula Varela: -¡Todo! A Miguel Ángel Silvestre le pondría una fogata. Y hay otro que me encanta. Pero mi marido sabe.

Iavícoli: -Paula, estás muy antigua, perdoname que te lo diga.

Paula Varela: -Sí, yo soy muy conservadora.

Iavícoli: -Tu marido no tiene por qué saber que te gusta Miguel Ángel Silvestre.

Paula Varela: -Yo le cuento todo.

Iavícoli: -Yo le suelo poner fuegos a Leonardo Sbaraglia. Esto es sabido.

Lussich: -¿Vos le ponés fuego?

Paula Varela: -Porque vos estás fascinada.

Iavícoli: -Obvio. Pero eso no significa que vaya a salir con él ni nada. Es porque lo veo muy buen mozo. Hay cosas que son sin intención.

Pallares: -Mirá las cosas que estamos haciendo para salvar a Leandro Paredes.

