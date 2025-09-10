El episodio ocurrido durante un recital de Coldplay en julio sigue generando repercusión.

La escena captada por la tradicional “kiss cam” mostró a Kristin Cabot, entonces directora de personal de la empresa Astronomer, abrazada a Andy Byron, CEO de la misma firma.

Lo que en principio parecía un gesto romántico entre dos asistentes al show, rápidamente se transformó en un escándalo internacional: ambos estaban casados y su relación quedó expuesta frente a miles de personas en el estadio y millones en redes sociales.

El hecho derivó en el inicio de los trámites de divorcio entre Kristin y su esposo, Andrew Cabot, empresario y CEO de Privateer Rum. Durante semanas, el caso fue objeto de rumores y especulaciones. Finalmente, Andrew decidió romper el silencio a través de un portavoz que habló con la revista People.

Andy Byron, el CEO de una empresa captado con su amante en un recital de Coldplay (Fotos: redes sociales).

ESCÁNDALO DE LA KISS CAM: QUÉ DIJO EL MARIDO DE KRISTIN CABOT

Andrew Cabot declaró que él y Kristin ya estaban separados desde hacía varias semanas, antes del show de Coldplay, a pesar de que todavía estaban casados legalmente.

“Su decisión de divorciarse ya estaba en marcha desde antes de esa noche”, explicó el vocero. Además, aseguró que la viralización del video aceleró un proceso que ya estaba en curso.

“Ahora que la solicitud de divorcio es pública, Andrew espera que esto proporcione un cierre respetuoso a la especulación y permita a su familia la privacidad que siempre han valorado”, sentenció su portavoz.