El tema de los retoques estéticos volvió a estar en el centro de la escena en Puro Show luego de los dichos de Mario Pergolini en Otro Día Perdido sobre Marcelo Tinelli, lo que empujó a Pampito a contar en vivo que se aplicó botox y desató una catarata de confesiones entre sus compañeros.

“Voy a contar una anécdota personal... yo una vez me puse botox y estaba re perseguido porque creía que se daban cuenta. Ahora no tengo“, confesó entre risas mientras el resto se sumaba al debate sobre el tema y el tabú que todavía existe, sobre todo en los hombres.

En medio de las risas, el conductor contó cómo vivió la paranoia de que lo descubrieran: “Yo la saludo a la Tauro y la veía que me miraba, y me dice, ‘¡qué bien que estas de piel!’, y yo me empezaba a perseguir porque no quería decir que me había puesto botox”.

Pampito y Matías Vázquez en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Me quedé todo el día maquinando y a la tarde fui a la radio y le digo, ‘Barbie, llamémosla en vivo a la Tauro porque le quiero blanquear en vivo que me puse botox porque no puedo vivir con esta mentira’ y Marcela me dijo ‘nunca me di cuenta que tenías botox’”, confesó y Fernanda Iglesias le dijo entre risas: “¡Ay, Pampito, buscate un problema serio".

EL DEBATE SOBRE EL BOTOX EN PURO SHOW

La confesión de Pampito abrió la puerta para que el conductor Matías Vázquez y algunas de las panelistas revelaran en vivo sus retoques estéticos. “Yo también me puse, ya se me fue el efecto pero sí me puse”, dijo Matías.

“Yo también me puse y nadie se dio cuenta”, comentó Pochi de Gossipeame y Fernanda Iglesias se sumó: “Yo nunca me puse”. Caro Molinari dijo por su parte: “Igual lo que se nota en los hombres más son los rellenos”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.