El estudio de Sálvese Quien Pueda estalló en aplausos cuando se conoció una noticia muy especial para Lizardo Ponce: el panelista acaba de comprarse su primer departamento.

La feliz primicia la dieron al aire entre risas y festejo: “¡Te felicito, Lizardo! Es propietario, tiene su primer departamento”, celebró Yanina Latorre, junto a sus compañeros, mientras él sonreía con timidez.

Entre chicanas y bromas, el panel bromeó con la inminente inauguración del nuevo hogar: “Que te vayan cayendo los canjes, Lizardo”, le dijeron. A lo que él respondió, divertido: “Todavía le faltan varias cosas”.

Foto: Captura (América)

De esta manera, Lizardo celebra un gran paso en su vida personal, consolidándose no solo en su carrera televisiva, sino también con la satisfacción de tener su propio espacio.

QUÉ DIJO LIZARDO PONCE SOBRE LA RECONCILIACIÓN DE TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL

A poco de que se confirmara que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul le dieron una nueva oportunidad al amor, Lizardo Ponce no le esquivó a las consultas sobre el presente sentimental de su amiga y fue contundente con sus declaraciones.

“No tengo idea, no estoy al tanto (de la reconciliación). Mientras ella sea feliz, que haga lo que tenga ganas. Creo que después de todo el proceso que ella vivió, me parece que lo que haga en su intimidad, es un tema de ella”, comenzó diciendo Lizardo (en marzo de 2025) en una nota que dio a Puro Show.

“La gente piensa que todavía está hablando con Violetta, como si tuviese 15 años. Es una mina que ya es grande, es su vida y puede hacer lo que tenga ganas”, agregó. Y cerró, tajante: “Y en este caso, mientras ella esté tranquila y haciendo las cosas bien, y sea feliz, le deseo lo mejor”.