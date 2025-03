A fines del año pasado, Tini Stoessel fue al programa de Susana Giménez y contó que estaba enamorada, pero evitó poner en escena explícitamente a Young Miko, cantante puertorriqueña a quien le declaraba su amor con contundencia en las redes sociales.

Foto: captura de pantalla de Instagram.

Foto: captura de pantalla de Instagram.

Foto: captura de pantalla de Instagram.

Foto: captura de pantalla de Instagram.

El tiempo paso y la versión de separación llegó a los medios, de la mano del rumor de que la cantante argentina habría retomado su relación amorosa con Rodrigo de Paul.

En ese marco, Ángel de Brito le preguntó a Yanina Latorre si Tini se reconcilió con el futbolista y cuál es su orientación sexual.

Ángel de Brito: -¿Tini y De Paul están reconciliados? ¿Volvieron?

Yanina Latorre: -Te juro que no tengo ni idea.

Ángel de Brito: -Pero si vos sos la vocera.

Yanina Latorre: -Pregunté y todo el mundo me dice que no, que no saben.

Foto: captura de pantalla de América, LAM.

LA PREGUNTA SIN FILTROS DE ÁNGEL DE BRITO SOBRE LA SEXUALIDAD DE TINI STOESSEL

Ángel de Brito: -¿Tini es lesbiana?

Yanina Latorre: -¡No!

Ángel de Brito: -¿No estaba saliendo con Young Miko?

Yanina Latorre: -Eso no quiere decir que seas lesbiana. Por ahí te gusta todo.

Ángel de Brito: -Si salís con una chica...

Marcela Feudale: -Es bisexual.

Yanina Latorre: -Es una generación que hace la que se le canta.

Ximena Capristo: -Ellos aman. No importa el género.

Ángel de Brito: -¿Tu hija sale con chicas?

Yanina Latorre: -Que yo sepa no, pero si sale, bienvenida sea.

Ángel de Brito: -¿Te gustaría que se coma a una Young Miko?

Yanina Latorre: -No me molesta. Si yo debuté con una mujer.

Julieta Argenta: -En el casamiento de Oriana y Dybala, Tini dijo en la mesa que estaba de novia con Young Miko. Pero esa noche se fue con De Paul.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.