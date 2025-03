La versión de que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se reconciliaron es avalada tanto por la prensa argentina como por la europea. Quien asegura que ella está feliz por esta vuelta con el futbolista es Roberto Antolín.

El comunicador español no solo afirmó que Tini y Rodrigo están nuevamente de novios, sino que reveló qué fuertísima frase le habría dicho ella a los amigos de él en una salida que también habría contado con la presencia de su hermano, Fran.

Qué dice Tini sobre su vínculo con Rodrigo. Foto: IG | tinistoessel

“El local donde ha estado Tini se llama Gabana Club, en el barrio más caro de Madrid, Salamanca. La reserva te sale entre 800 y 1000 euros. Ella no pagó y en ese lugar hay un restaurante que se llama Jimmy´s. El precio de comensal es de más de 100 euros”, afirmó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, antes de revelar la supuesta conversación.

LA FUERTE FRASE DE TINI STOESSEL A LOS AMIGOS DE RODRIGO DE PAUL

Roberto Antolín reveló la fuerte frase que Tini Stoessel le habría dicho a los amigos de Rodrigo de Paul tras la supuesta reconciliación.

“En esa reunión, Tini estuvo con su hermano y con los amigos de Rodrigo. Se la escuchó decir la siguiente frase. ‘A mí nadie me quita a mi hombre’. Está encantada en Madrid y no hay que descartar que se quede a vivir con Rodrigo aquí”, sentenció el comunicador, revelando que Rodrigo no habría ido a la reunión por su entrenamiento.