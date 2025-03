Desde hace días, suena con mucha fuerza el rumor de que -puertas para adentro- Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se habrían reconciliado.

En este contexto, Juan Etchegoyen reveló el motivo por el cual la artista le habría dado una segunda oportunidad al romance con el futbolista.

Tini y Rodri estarían nuevamente juntos. Foto: IG | rodridepaul

Esto se dio luego de que el comunicador aclarar que si bien Tini y Rodrigo estarían nuevamente juntos, la relación, al menos por ahora, no tiene título, ya que ella prefiere ir paso a paso, sin compromisos.

¿POR QUÉ TINI STOESSEL SE HABRÍA RECONCILIADO CON RODRIGO DE PAUL?

Juan Etchegoyen contó el motivo por el cual Tini Stoessel le habría dado una segunda oportunidad al romance con Rodrigo de Paul.

“Cuando contamos acá lo de la relación de Rodrigo con María Emilia Mirabal, una influencer española, a Tini le hizo ruido y le dio miedo perderlo”, expresó Juan en Mitre Live.

“Cuando contamos acá lo de la relación de Rodrigo con María Emilia Mirabal, una influencer española, a Tini le hizo ruido y le dio miedo perderlo”.

“Tini sabe que si ella no lo enlaza, alguien lo hará. Cuando sabes que no vas a encontrar a nadie igual en tu vida, corres a sus brazos. ´Yo no te quiero perder y quiero estar contigo´, le dijo Tini a Rodrigo. Ella ha corrido a donde está Rodrigo, a Madrid”, sentenció Roberto Antolín, dándole la razón.