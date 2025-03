Desde hace días, el rumor de reconciliación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul suena con fuerza. Sin embargo, los detalles del supuesto acercamiento llaman muchísimo la atención.

“Rodrigo y Tini se volvieron a ver. No quieren que el periodismo los acose”, aseguró Juan Etchegoyen en Mitre Live, antes de hablar de cómo sería el nuevo vínculo entre la expareja, bien diferente al que vivieron años atrás.

Tini y Rodrigo, ¿reconciliados? Foto: IG | tinistoessel

“Me hablan de un nuevo vínculo que, por lo que me cuentan, no es formal ni lo va a ser. No se ilusionen con un nuevo noviazgo porque, esta vez, no hay exigencias sentimentales entre ellos”, aseguró el periodista.

¿QUÉ OPINA LA FAMILIA DE TINI STOESSEL SOBRE RODRIGO DE PAUL?

Antes de cerrar, Juan Etchegoyen aseguró que la familia de Tini Stoessel querría verla reconciliada con Rodrigo de Paul.

“La familia estaría encantada con que ella vuelva con De Paul”.

“A la familia de Tini nunca le cayó bien la relación de ella con Young Miko. La familia de Tini estaría encantada con que ella vuelva con De Paul”, cerró el comunicador.