Sofía Kotler confirmó en Telenoche el último viernes la reconciliación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul luego de que se viralizara una foto de la pareja por Madrid. La periodista dio todos los detalles de la vuelta después de su separación en los últimos meses del 2023.

“Reconciliación explosiva. Ella había hecho un posteo enigmático hablando de que tenía el corazón roto. Al final parece que ese corazón roto se volvió a unir. Estamos hablando de Tini y Rodrigo de Paul, están juntos en Europa”, dijo la comunicadora.

Luego, Sofía contó cómo fue el sorpresivo reencuentro: “Esta es una foto que comenzó a circular hace un ratito a través de las redes sociales. Yo tengo confirmado que en estos momentos están en Madrid, pasaron la noche juntos en el departamento de él, en el barrio de Salamanca, uno de los barrios más adinerados de Madrid”.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel reconociliados (Foto: captura de Telenoche).

“Estuvieron entrenando en un gimnasio juntos y se armó una revolución cuando los vieron. Tremendo. Se han dado una nueva oportunidad”, agregó al respecto y habló de la posibilidad de que Tini aparezca en el partido del Atlético Madrid de este sábado contra Athletic Bilbao.

TINI STOESSEL EXPLICÓ POR QUÉ YA NO EXPONE SU VIDA PRIVADA

En su última visita a Rumis, Tini Stoessel explicó por qué ya no expone su vida privada. “Después de haberla pasado mal en ciertas ocasiones, exponiendo o hablando de mi vida personal… me llevaron a lugares que no me hicieron bien", dijo la cantante.

Entonces, la actriz remarcó: “Por eso hoy prefiero mantenerlo desde otro lado. Obviamente que el día que tenga ganas de compartirlo tampoco me privaré. Me encuentro tan feliz de esta manera, que creo que es lo importante".

(Foto: captura de Rumis).

“Por eso lo estoy guardando, lo estamos guardando desde ese lado, y me parece importante. La verdad es que estoy más feliz que nunca“, había dicho Tini en medio de los rumores de un romance con la compositora Young Miko.

