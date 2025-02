Sin dudas, a Rodrigo de Paul se lo tildó como uno de los futbolistas más fashionistas de la Selección Argentina, ya que no solo está al tanto de las últimas tendencias en moda, sino que halló su propio estilo despertando suspiros entre sus seguidoras.

En este contexto, por primera vez, reflexionó a fondo sobre los looks de sus compañeros de la Selección Argentina y reveló cómo ayudó a Lionel Messi a describir su estilo, subrayando que él tuvo mucho que ver con cómo el astro futbolístico se viste actualmente.

Rodrigo habló del look de Lionel. Foto: IG | infobae

“Los pibes se visten bien, sí... El estilo de Otamendi me gusta mucho. El gordo, Enzo, no se viste mal... Bien. El enano (por Lionel Messi) no se viste mal”, aseguró, canchero, en diálogo con Infoabe.

RODRIGO DE PAUL HABLÓ DEL ESTILO DE LIONEL MESSI

Rodrigo de Paul reveló que incentivó a Lionel Messi a que hallara su estilo.

“El enano le está metiendo. Para mí, la semilla la puse yo. Él es muy orgulloso y no me lo va a decir, pero lo fui llevando un poco en el día a día. Él arranca ganando uno a cero porque las marcas le tiran (la ropa) por la cabeza...”.

“A mí hay prendas que me dicen que todavía no entraron y después las tiene él en la foto y yo digo por qué... Mandá dos, uno para allá y otro para acá...”, sentenció.