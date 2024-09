Si bien el reencuentro que tuvo con Tini Stoessel en el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala había despertado rumores de reconciliación, Rodrigo de Paul despejó las dudas sobre su estado sentimental y despertó las risas de Susana Giménez en su regreso a la pantalla chica.

Indagado por la conductora sobre si se considera una persona romántica, el futbolista no dudó con su respuesta: “Yo soy muy romántico. A mí me gusta mucho escribir, he escrito muchas cartas de amor”, atinó a decir. A lo que la presentadora no contuvo la carcajada en vivo: “Vos me haces reír demasiado”.

“He escrito cartas muy buenas, muy sentidas. Soy mucho de la cena, de las flores. Me gusta mucho charlar, mucho diálogo, introspección, copa de vino, velas”, cerró De Paul, quien dejo en claro que no está en pareja.

Foto: Captura (Telefe)

SE SUPO CÓMO FUE EL ENCUENTRO DE TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL EN LA BODA DE ORIANA SABATINI Y PAULO DYBALA

El sábado 20 de julio se casaron Oriana Sabatini y Paulo Dybala, evento en el que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se encontraron tras la separación y Lizardo Ponce contó a Socios del Espectáculo los detalles.

“¿Cómo fue el reecuentro de Tini con su ex?”, le preguntó el cronista y el influencer contó: “Fue muy cordial, como son ellos, son dos personas muy respetuosas”.

El look final de Tini Stoessel en TikTok. (Foto: Instagram/@tiktoktinistoessel)

“También entendieron en el lugar que estaban que era el casamiento de Paulo y Ori y fue lo más natural que vi, como siempre, no hubo nada raro”, agregó Lizardo.

Y cerró: “Que yo haya visto no, que se puso un buzo ella sí. Bailamos todos, pero nunca hubo un momento puntual de que ellos hayan bailado juntos”.