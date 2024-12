Lizardo Ponce visitó a Yanina Latorre en su ciclo de streaming Bondi y habló por primera vez de la pelea que terminó con su amistad con Martín Cirio, con quien tenía una estrecha relación.

“Tengo ganas de hablar de él porque durante cuatro años nunca hablé, las veces que me preguntaron traté de no hablar del tema, pero como siguen hablando tanto y me siguen puteando, que lo hagan sabiendo lo que me pasó a mí, cómo lo viví yo”, arrancó Lizardo, contundente.

Lizardo aclaró que jamás le soltó la mano a Martín en un momento complicado que vivió.

“Yo no lo odio a Martín, me dolieron muchas cosas que fueron pasando”, contó Ponce. Y aclaró que jamás le “soltó la mano” cuando él vivió un momento mediático y judicial difícil. “Siento la necesidad de que alguien como vos vea cómo en ese momento yo estuve presente”, siguió, mientras le mostraba a Yanina sus chats con Martín.

¿EN QUÉ MOMENTO SE CORTA EL VÍNCULO ENTRE LIZARDO PONCE Y MARTÍN CIRIO?

Luego de haber demostrado que nunca “fingió demencia” en los momentos difíciles que vivió Martín Cirio, Lizardo Ponce contó en qué momento se corta el vínculo.

“Cuando en LAM, en un móvil, Mariana Brey me pregunta sobre el tema, que yo no quería hablar por pedido de él para no iluminar la situación, digo que se encargue la Justicia. Me puse nervioso, no sabía cómo manejarme, no quería complicarlo ni meterme”, aclaró Lizardo sobre la situación que le habría molestado a Martín, el puntapié para que se distanciaran.