En una entrevista telefónica con el programa Puro Show, la mujer que fue señalada como “troll” de Wanda Nara decidió contar su versión. Aseguró que fue reclutada para sumarse a un grupo de apoyo en redes sociales, pero que terminó alejándose por desilusión y diferencias con la dinámica interna.

La entrevistada explicó cómo la contactaron: “A mí me reclutó una persona X, que no fue la Marroquí ni Luciana. Me dijo: ‘Necesito un perfil como el tuyo’. Era una chica que no voy a nombrar, pero me pidió mi número y armó un grupo. Me presentaron a la Marroquí como la psicóloga de Wanda”.

Según su relato, la convocatoria fue por su perfil en Instagram: “En mi perfil hacíamos caridad, ayuda, mostrábamos el tipo de violencia que sufrían las mujeres. No era algo destructivo hacia una persona en específico. Yo soy abogada, hacíamos asesorías gratis, también había psicólogas. No era una organización, tampoco nos pagaban”.

En la entrevista telefónica con el programa de Pampito y Matías Vázquez, la mujer se mostró incómoda con el término “troll”: “Era un Instagram en el que subíamos videos de las chiquitas, historias que tenía Wanda de la pandemia, de cuando vivían en Italia, pero nunca tratamos mal a nadie ni hostigamos”.

Sin embargo, reconoció que existían indicaciones para actuar en redes: “Es verdad que había audios de la Marroquí diciendo ‘vamos ahora en contra de Elegante’ o ‘vamos en contra de Mauro y Cardi’. Eso fue lo que me incomodó”.

La entrevistada relató en el ida y vuelta con Puro Show el episodio que la llevó a apartarse del grupo: “Me pidieron que escrachemos a Elián porque le debía mucho a Wanda, le hizo mucho daño. Después me dijeron que el juez Agopián autorizó que las chiquitas tengan terapia con un psicólogo, pero Wanda no lo quería decir a los medios hasta tener la certeza de que Icardi iba a pagar la mitad”.

“Ahí me desilusioné mucho y me fui. Me dolió porque si puede hacerle préstamos a L-Gante, ¿por qué no puede pagar la terapia de las hijas? Sabemos que es una obligación del padre el tema de la pensión alimenticia”, agregó y dejó en claro que no es fan de ni de Wanda ni de la China Suárez".

