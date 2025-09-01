El periodista Leo Paradizo anunció que será papá por primera vez a los 46 años en Lape Social Club, pero mantuvo el misterio sobre quién es la madre de la criatura.

“Mechita está embarazada”, afirmó el panelista de Sergio Lapegüe en vivo.

Entre abrazos con sus compañeros, Paradizo aseguró que experimenta “una felicidad enorme”.

“Es una nena”, reveló orgulloso.

Y remató: “Estoy ante la situación más linda de mi vida”.

¿QUIÉN ES LA NOVIA DE LEO PARADIZO?

Al bucear en las redes sociales, Leo Paradizo no posteó jamás una foto acompañado de una mujer que indique que sería su pareja.

Más allá del dato de que la llama Mechita, la otra pista es que su novia es hincha de Racing Club como él, que se inició en oficio como periodista partidario de La Academia.

De hecho, el viernes Leo Paradizo de alguna manera se había reconocido picaflor cuando había asegurado ante Mariano Closs en radio Splendid que “se acabó la joda”.