Algunas semanas atrás, Sergio Lapegüe debutó en América con Lape Social Club, un magazine muy en la línea del noticiero que conducía en la primera mañana de TN pero con contenidos más diversos y humor, un formato que no le termina de cerrar a Ángel de Brito.

En su ciclo Ángel responde, De Brito despejaba las dudas de su público cuando decidió hacerlo con Carla Conte, que quiso saber “cómo se llevan los de Lape”. “No me queda claro quién hace qué cosa. Entre Mauro y Marina, n sé si hay pica, pero…”, dijo la panelista.

“Yo voy a ser totalmente honesto”, adelantó De Brito, que suele criticar a todos los ciclos de TV, incluso a los de América de manera implacable. “Lo lamento por todos en el alma, pero Carla preguntó acá”, agregó el conductor, adelantando que lo que iba a decir no era positivo.

Sergio Lepegüe y su staff de Lape Social Club (Foto: Instagram @sergio lapegue)

QUÉ DIJO ÁNGEL DE BRITO DEL NUEVO CICLO DE SERGIO LAPEGÜE

“A mí me gustan todos individualmente, pero juntos es como que no ‘matchean’”, señaló Ángel. “El conductor es Lapegüe, eso está claro y sí tienen mucho protagonismo Marina (Calabró) y Mauro (Szeta). Yo creo que Mauro todavía no está como cómodo en ese programa y Lapegüe también lo está buscando”, explicó.

“Marina hace lo que hace siempre: comenta las noticias. No va a estar incómoda, hace lo suyo”, acotó el conductor antes de lanzar una frase lapidaria. “Yo lo haría más periodístico al programa. A veces es como que quieren fingir todo el tiempo buena onda, diversión, ‘qué divino que somos’”, dijo.

“Eso viene solo, no se finje. Entra el payaso Mala Onda que te empieza a hablar y a hacer chistes. No me hagan chistes. Basta”, agregó De Brito, que se mostró muy molesto con el giro que dio el Desayuno Americano de Pamela David hacia el periodístico.

Sergio Lepegüe y Ángel de Brito (Fotos: captura América TV y Instagram @sergio lapegue)

