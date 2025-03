Este domingo por la noche Yanina Latorre celebró su cumpleaños, que en realidad es el 24 de marzo, en una fiesta exclusivísima en un salón de Palermo en el que desfilaron los famosos, y ella repasó todos los obsequios que le llevaron, con especial énfasis en Ángel de Brito y Marcelo Tinelli.

En SQP, Yanina le reprochó a Lizardo Ponce su visita frugal a la fiesta, y felicitó a Fede Popgold por ir, pero por sobre todo por hacerlo con regalo. “Tuve un problema tremendo en mi cumpleaños: todo el mundo vino con regalos”, contó, y dijo que tenía más en el camarín.

Yanina contó que “tiene una lista” de los que le regalaron algo, y les dio “una semana de plazo” a los remolones. En ese sentido, la conductora contó que Ximena Capristo le regaló “una paleta de paddle divina con pelotas y cobertor”.

QUÉ LE LLEVARON DE REGALO MARCELO TINELLI Y ÁNGEL DE BRITO A YANINA LATORRE EN SU CUMPLEAÑOS QUE SORPRENDIÓ A TODOS

Mientras los panelistas le preguntaban, Yanina iba enumerando los regalos que le llevaron, hasta que llegó a Marcelo Tinelli. “No trajo nada. Me mandó un audio que me dijo que el martes, mañana a la mañana recibo con su asistente el regalo. Si no llega, lo matamos”, resaltó la conductora.

El siguiente en la lista, Ángel de Brito, corrió igual suerte. “Nada. Yo no sé si lo hizo para que haya este ida y vuelta y nos peleemos un rato. Es la primera vez en su vida que viene sin regalo”, reveló.

“Chicos, no es que pido regalos. Solo que cuando es un cumpleaños se espera que le traigan un regalo”, se atajó Yanina ante cualquier cuestionamiento. “Si no voy a un cumpleaños no sé si regalo. Para mí es cuando llegás con un paquetito o a lo sumo lo mandás al otro día”, cerró.

