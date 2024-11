Llegó el día en el que Sergio Lapegüe le dijo ¿hasta luego? a TN, luego de 34 años de éxitos, y el saludo final fue desgarrador.

“Este es un lugar en el que pude cumplir todos mis sueños, fui muy feliz”, aseguró el conductor de Tempraneros, el éxito de la señal de noticias de Artear que compartía con Roxy Vázquez.

Creador del Prende y Apaga, o reportero de fuste durante el atentado a la AMIA o en la crisis de 2001, el periodista desplegó las alas y se echó a volar lejos de su casa.

EL DISCURSO DE “HASTA LUEGO” DE SERGIO LAÉGÜE

“Muchas gracias. Me voy por decisión propia. Entré siendo soltero. Me casé, tengo hijos y ellos ya volaron. Tengo el nido vacío, pero me di el gusto de hacer todo lo que quise. Gracias a las autoridades de todas estas etapas. Quiero agradecerles a los que están del otro lado, porque nos eligen todos los días”, explicó.

Quebrado, se acordó de sus amigos: “También a este grupo fantástico que la van a seguir rompiendo. A todo el equipo de producción, sonidistas y técnicos. No tenía nada pensado para decir, pero quiero mencionar que soy feliz, que fui feliz y construí una historia. 34 años es mucho, más de la mitad de la vida”.

“Seguiré cumpliendo sueños, como hice en esta empresa. Acá hemos perdido amigos, somos familia”, pronunció emocionado”, cerró Sergio Lapegüe.