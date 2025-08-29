El ánimo de L-Gante quedó por el piso el fin de semana pasado, cuando se enteró que la casa que alquilaba en un barrio cerrado de Cannig fue arrasada por un confuso incendio, y en Mujeres Argentinas compartieron las imágenes del siniestro.

“Parecen cosas de fantasmas incluso”, describió Gustavo Méndez una de las capturas del video.

De hecho, la alfombra personalizada con la frase Cumbia 420 “está llena de hollín y de cenizas”.

Así quedó la casa de L-Gante tras el incendio.

“Las paredes tienen como una especie de tela, como si los cables internos se hubieran derretido”.

QUÉ PASÓ EN LA CASA DE L-GANTE

“No se sabe qué no ocasionó el incendio. Pero sí me dijeron que había roturas de vidrio, de puertas, por la explosión en la cocina, para ser precisos con la información”, explicó Gustavo Méndez.

Entonces, el panelista de Mujeres Argentinas contó que “algunos dicen que podría haber sido un atentado” ya que “no llamaron a los bomberos, a la policía, ni los vecinos vieron llamas”.

Lo bueno es que L-Gante “no perdió todo” y “no había nadie”.