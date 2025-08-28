La producciones de Mirtha Legrand y Juana Viale ya preparan la mesaza para un nuevo fin de semana en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juanaque tendrán invitados de lujo.

Al igual que cada semana,La Chiqui y Juana recibirán a las personalidades más destacadasde la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 30 DE AGOSTO

El sábado desde las 21.30 por eltrece, Mirtha Legrand tendrá una mesaza de la mano la actriz, cantante y presentadora puertorriqueña Claribel Medina y Jessica Bossi, la periodista que actualmente trabaja como columnista política en Lanata Sin Filtro por Radio Mitre y en Todo Noticias.

Los invitados de Mirtha Legrand del sábado 30 de agosto (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

También acompañarán a la diva argentina en el programa de este sábado la bailarina y arquitecta Vanina Escudero, el actor y humorista Fredy Villareal y el periodista Diego Cabot.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 31 DE AGOSTO

El domigno desde las 13.45 horas, Juana Vialerecibirá en su programa de eltrece a una mesa encabezada por el cantante argentino Emanuel Ortega, actual pareja de Julieta Prandi y el productor teatral José María Muscari.

Julieta Poggio. Foto: Movilpress.

También serán de la partida la actriz y exparticipante de Gran Hermano Julieta Poggio, la escritora Silvia Freire y el reconocido músico Cacho Buenaventura.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.