Wanda Nara sorprendió a todos con un mensaje en sus redes sociales en el que dejó en claro que se encuentra frente a una encrucijada personal y profesional.

La mediática reveló que recibió una propuesta laboral muy importante en Italia, la cual no solo implica un gran salto en su carrera, sino también una mudanza definitiva.

La drástica decisión que deberá tomar Wanda Nara en Italia: “una propuesta laboral que…”. Crédito: Instagram

WANDA NARA, LA MEDIÁTICA MÁS SOLICITADA

En la publicación que compartió desde su lujoso departamento, Wanda escribió: “Qué difícil. Hoy me levanté con una propuesta laboral en Italia muy importante, implica mudanza”. La frase estuvo acompañada de emojis de llanto, una llave y la bandera italiana, reflejando el dilema que atraviesa.

La empresaria y conductora ya había manifestado en más de una ocasión su vínculo especial con Italia, donde vivió varios años y construyó parte de su carrera mediática. Sin embargo, aceptar esta propuesta significaría reorganizar su vida familiar, que en los últimos meses se mantuvo en constante movimiento entre Argentina, Turquía y Europa, debido a los compromisos profesionales de su marido, Mauro Icardi.