La producciones de Mirtha Legrand y Juana Viale ya preparan la mesaza para un nuevo fin de semana en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juanaque tendrán invitados de lujo.

Al igual que cada semana, La Chiqui y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 23 DE AGOSTO

El sábado desde las 21.30 por eltrece, Mirtha Legrand tendrá una mesaza de la mano de las panelistas de espectáculos Marixa Balli y Karina Iavícoli y la periodista, abogada y politóloga Camila Dolabjian.

Marixa Balli (Foto: Movilpress)

También acompañarán a la diva argentina en el programa de este sábado el reconocido médico especializado en nutrición Alberto Cormillot y el actor argentino Nazareno, hijo de Alfredo Casero.

Alberto Cormillot (Foto: Movilpress)

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 24 DE AGOSTO

El domigno desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa de eltrece a una mesa encabezada por la exmodelo y empresaria argentina Ginette Reynal y al humorista y actor, Negro Álvarez.

Gastón Cocchiarale (Foto: Movilpress)

También serán de la partida el actor que formó parte de la ficción de Netflix, En el Barro, Benjamín Alfonso, así como también Gastón Cocchiarale y la panelista y comediante ‘La Barby’.

