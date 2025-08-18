Carolina Pampita Ardohain subió a sus historias de Instagram una publicación de la cuenta de fans hermanitosvicuna_, donde se ven dos imágenes cargadas de simbolismo y ternura.

En la primera foto aparecen Blanca y Bautista, los hijos que Pampita tuvo con Benjamín Vicuña, abrazados y sonrientes en su infancia.

En la segunda postal, ya más actual, se ven a sus otros hijos junto a Ana, la hija menor de la modelo con Roberto García Moritán, también unidos en un cálido abrazo.

Sobre las imágenes, Pampita escribió: “Feliz día del niño mis amores ❤️”, dejando en claro que, aunque Blanca ya no esté físicamente, sigue siendo parte fundamental de la familia.

Foto: Instagram

El posteo emocionó a sus seguidores, que no tardaron en replicar la dedicatoria con mensajes de cariño y apoyo hacia la modelo, quien siempre encuentra la manera de mantener viva la memoria de su hija mayor.

El recuerdo de Blanca, siempre presente

A trece años de la partida de Blanca, Pampita continúa homenajeándola en fechas especiales. El Día del Niño fue la ocasión perfecta para volver a recordarla, en una publicación que también celebró la unión y el amor entre todos sus hijos.

Este tipo de gestos refuerzan la cercanía de Pampita con sus fans y el modo en que, con pequeños detalles en redes sociales, mantiene vivo el legado de Blanca y la importancia de la familia como motor de su vida.