Empezó el fin de semana y la producción de La Noche de Mirtha anunció su correspondiente lista de invitados para la clásica mesaza de los sábados con la legendaria Mirtha Legrand.

El sábado desde las 21.30 poreltrece,Mirtha Legrand tendrá una mesaza de la mano del cantante y artista Raúl Lavié, el actorJuan Gil Navarroy la periodista e integrante del panel de Mujeres Argentinas, Silvia Fernández Barrio.

Los invitados de Mirtha Legrand del sábado 16 de agosto (Foto: Instagram/@lamesazarg).

También acompañarán a la diva argentina en el programa de este sábado Jey Mammón por su vueta a la televisión y Rocío Marengo, quien cursa su primer embarazo junto a Eduardo Fort.

BETO CASELLA LE PREGUNTÓ A MIRTHA LEGRAND SI USARÍA BIKINI Y SU RESPUESTA SORPRENDIÓ

Beto Casella estuvo invitado en la mesa de Mirtha Legrand el pasado fin de semana y no dudó en hacerle preguntas incómodas a la conductora, pero ella lo sorprendió con su respuesta.

“¿Vos viste alguna vez un meme tuyo? Porque hacen memes tuyos con posiciones y un cuerpo espectacular, en bikini y con tu cara”, lanzó el conductor de Bendita, provocando carcajadas alrededor de la mesa.

Beto Casella en la mesa de Mirtha Legrand (Foto: capturas de La Noche de Mirtha).

Con la simpatía que la caracteriza, Mirtha no se achicó y, entre risas, respondió: “¡Esa no soy yo! Nunca lo vi”, dijo divertida. Pero lo mejor vino después, cuando Beto insistió con un: “Te queda muy bien”.

Y al final, la Chiqui remató con una de esas frases que quedan para la historia: “Es que yo soy linda desnudita, pero no me gusta mostrarme”.

