Este 13 de agosto, Panam recordó con gratitud a Carlitos Balá, quien habría cumplido 100 años. A través de emotivas publicaciones en sus redes sociales, la conductora homenajeó al humorista, destacando su legado y el impacto que dejó en varias generaciones.

“Porque nuestro querido Maestro Carlitos Balá cumpliría 100 años, y aunque ya no esté físicamente, su sonrisa sigue iluminando nuestras vidas”, escribió la cantante junto a imágenes que muestran momentos compartidos en el escenario.

La cantante infantil subrayó el legado de Bala: “Nos enseñó que el humor puede abrazar, que la inocencia es un tesoro, y que un ‘¡qué gusto tiene la sal!’ podía despertar carcajadas y complicidad”.

Panam recordó a Carlitos Balá (Foto: redes sociales).

En otra de sus publicaciones, Panam expresó: “Hoy te recuerdo con el mismo brillo en los ojos que nos regalabas, con la certeza de que tu magia vive en cada niño que juega, en cada corazón que aprendió con él a ver la vida con dulzura y amor”.

Carlitos Balá, ícono del humor y la televisión infantil argentina, dejó una huella imborrable en el corazón de niños y adultos. El mensaje de Panam refleja el cariño y la admiración que miles de personas sienten por quien fue, y seguirá siendo, un maestro de la alegría.

EL LEGADO DE CARLITOS BALÁ, EL MAESTRO DE LA ALEGRÍA

Carlitos Balá fue mucho más que un humorista: se convirtió en un símbolo de inocencia, ternura y risas para varias generaciones de argentinos. Con frases icónicas como “¿Qué gusto tiene la sal?” y su inconfundible gestualidad, logró que niños y adultos compartieran momentos de felicidad genuina.

Su vínculo con Panam fue especial ya que juntos compartieron escenarios y programas infantiles, llevando magia y diversión a miles de familias. Para la artista, cada encuentro con Balá significaba aprender de su humildad, su calidez y su capacidad de emocionarse con lo simple.

A casi dos años de su partida, el recuerdo de Carlitos sigue vivo en quienes crecieron con sus ocurrencias y en aquellos artistas que, como Panam, llevan su espíritu de juego y alegría a las nuevas generaciones.

