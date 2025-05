Llegamos a la casa de Laura “Panam” Franco y, antes de que podamos acomodarnos, la calidez de su “¡cuchi-cuchi!” nos envuelve por completo.

Rodeada de sus seis premios Martín Fierro, la conductora infantil más importante de la Argentina, nos recibe con la misma energía que despliega en cada aparición, tanto en su programa de los findes de eltrece como en sus shows.

En una charla íntima, Panam confiesa que su mayor premio es haberse hecho un lugar en el corazón de los chicos y sus familias.

Además, cuenta su invaluable experiencia de haber trabajado con el legendario Carlitos Balá, que sus hijos se convirtieron en su mayor inspiración y cómo transitó el mayor dolor de su vida, que fue la muerte de su bebé Chiara, dos días antes de nacer.

-Laura, ¿cómo estás?

-Muy bien. ¡Te tengo que hacer “cuchi-cuchi”!

-Sí, ¡dale!

-Hola, “cuchi-cuchi” (hace su ya conocido gesto, acariciando las mejillas). Mirá cómo te recibo.

Con mis “muñecos”, entre Martín Fierros. ¡Seis! No soy de poner fotos en las paredes pero estos premios los tengo en el living. Creo que esto demuestra que cuando uno se esfuerza mucho y hace muchos sacrificios, también tenés un reconocimiento de parte de los que te han ayudado. Siempre es un mimo enorme.

-¿Qué otros momentos o situaciones de tu carrera los tomás como un premio?

-El premio más grande en mi carrera fue trabajar con Carlitos Balá. Y el otro premio más grande del mundo mundial es que los niños me dejen entrar en sus hogares, que las mamás canten como locas canciones como “Mami hace om, om, om”. Y muchas canciones más.

Que usen toda mi música en lo cotidiano para jugar con sus hijos, para conectarse más. Las mamás, los papás, las tías, los abuelos. Hay canciones para todos.

-¿Cuántas canciones tenés escritas y publicadas?

-Ciento veintipico. Casi ciento treinta. Este año estoy sacando el disco número doce. Ya fui estrenando cuatro temas y durante el año voy a ir estrenando más.

Estoy feliz, también con mi compañero de aventuras en el infantil, que es Carlitos Tarrío, que lo vuelvo loco. Siempre estoy pensando cómo sorprender a los chicos, cómo presentarles un juego nuevo. Y bueno, la verdad que me hace muy feliz mi vocación.

-¿Cuál es el secreto de tu éxito? Porque la familia entera te quiere y pasaron varias generaciones.

-Claro. Muchas generaciones, como decís, es verdad, es una locura. A veces miro para atrás y digo, guau, cuánto camino recorrido. Bueno, por un lado, la tele te hace llegar de una manera increíble a todos los rincones del país.

Desde hace 14 años estoy en eltrece. Más allá de que estemos en una época de redes sociales, de YouTube, Spotify. La tele todavía tiene eso. Yo soy de la vieja escuela, amo la televisión.

Y me encanta estar en las mañanas del sábado y el domingo. Y que me llame alguien y me diga, “¡ay, te vi!”. Amo el canal del solcito, ya lo saben.

-En YouTube sos furor total.

-Bueno, mi canal tiene más de 15 millones de visitas por mes. Me pueden buscar y pueden ver todo el material que voy subiendo. Y es una locura porque a veces cada cuatro meses cuando te dan las estadísticas y te dicen, no sé, “en Kosovo te vieron o te escuchan en Italia, Israel”.

Me gusta chusmear porque aunque sean 3 mil o 30 mil es increíble. Obvio que el primer país que más me ve es Argentina. Después sigue España y México. Y después, bueno, un montón de países que es una cosa de locos. La verdad, te juro, me emociona. Me emociona llegar con mi arte al corazón de los niños del mundo.

Sus hijos, su mayor inspiración

-¿Qué es lo que más te inspira a escribir canciones?

-Creo que desde que fui mamá creció un poco esa creatividad y empecé a observar más a mis hijos. De hecho, ellos vinieron cada uno con una canción bajo el brazo. Luca, por ejemplo, cuando nació le hice “Luca, te amo-doro”, que era “te amo y te adoro”. Y me han dicho un montón de mamás que cambiaban el nombre de Luca y le ponían el nombre de su hijo. Bueno, después llegó Sofía, nació la “chancleta”. Así que vino con la canción: “La chancleta, la familia se completa”. Y quería imponerle el “te amo-doro”.

Y ella un día le dijo a Ricardo (Pini, su marido): “Papito, te amo-dorito”. Tenía dos años. Y ahí la escuché y surgió: “Y de amor casi me derrito”. También me inspiró y la canté con ella a los tres años. Y después volvió la vida a premiarme con una bendición, con otro varoncito. Y ahí nació “Bautista elige ser feliz”.

Y es un nene alegre que se movía tanto en la panza que empecé a jugar con sus hermanos: “Para mí Bautista quiere ser guitarrista. Ay, se mueve tanto. Me parece que quiere ser futbolista. No, me parece que quiere ser ascensorista. No, me parece que quiere ser caricaturista”. Todo terminando en “ista”.

“El momento más difícil de mi vida fue cuando (Chiara) estaba por nacer y la perdí. Yo siempre digo que tengo tres hijos en la tierra y una hijita en el cielo que me cuida, que nos cuida”.

-¿Y cómo es cada uno? No hemos visto mucho de tus hijos.

-Bueno, ya tengo que aceptar que Luca es un adolescente. Que tiene sus momentos. Su privacidad, que ahora capaz no quiere hacer un TikTok conmigo. Pero él es muy compañero. Y aunque sea en lo privado, siempre me opina sobre alguna canción que estoy haciendo. O por ejemplo, ahora estoy fascinada. Porque al más chiquito le gustan los pandas.

Y me parece bárbaro que no vaya contra algo que está súper de moda. Sino que elija el animal que le gusta. Está como loco con los pandas. Ya contagió a todos los amigos con los pandas. Así que bueno, se armó una banda de pandas.

Y estoy como queriendo hacer una canción también para “congelar” esta situación. Y él opina, ¿viste? Me da alguna sugerencia. Y me gusta, me gusta que sea así compinche. Después Sofi, bueno, ¿qué te voy a decir? Le gustan los maquillajes, se cambia tres veces por día. Es una princesa. Es la preferida del papá.

Amamos a todos nuestros hijos. Pero ella es como que hay otra relación con el papá. Yo trato de observarlos con amor. Y nada, me gusta. Me gusta que tengan también esa complicidad. Y después el chiquitito es una cosa de locos. Es la alegría.

Panam, sus tres hijos y su marido Ricardo Pini. Por: Instagram @yosoypanam

-Y la música está siempre.

-Musicalizo mi vida de alguna manera. Y he pasado por un montón de situaciones. Tuve piedritas en el camino. Ahí a veces la vida te pone a prueba. Y creo que el puente siempre es el amor. Y yo siempre estoy rodeada de amor.

Tengo cimientos muy fuertes en mi familia, con mi mamá que es un ser que admiro desde siempre. Una inmigrante italiana, que hizo todo desde abajo.

Me criaron con ese amor al trabajo, con el sacrificio, con todos esos valores. Y después, bueno, mi marido también que lo admiro, es un padre muy presente. Y somos muy alegres. Y yo creo que, bueno, con esa alegría las cosas pasan un poco mejor, ¿no?

-Bueno, como venías diciendo también pudiste transformar dolores enormes, como lo de tu hijita Chiara con música y tu canción Ya pasó.

-Ese sí que fue el momento más difícil de mi vida. Estaba por nacer y perdí a mi hija. Y bueno, yo siempre digo que tengo tres hijos en la tierra y una hijita en el cielo que me cuida, que nos cuida.

Mirá, ¿sabés qué? Cuando perdés a un ser querido buscás una manera de ser resiliente, aunque ese dolor no se va más. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Yo ese dolor no me lo olvido, pero opté por ser una persona que se pone de pie y sale adelante.

-Es muy valioso tu testimonio.

-En ese momento lo tenía Luca, que tenía tres años nada más. Y bueno, después con todo el amor de mi familia y mis amigos, pude volver a ser mamá. Vino Sofía y después Bauti. Creo que ese dolor te empuja a buscar siempre una manera de creer en otra cosa o en otro plano.

Y en el verano, como te decía antes buscando la resilicencia, se me posó un colibrí. Y me puse a llorar. Pero era una mezcla de dolor, alegría, una cosa loca.

Entonces empecé a investigar porque había escuchado que a muchas personas que habían perdido seres queridos se les aparecía este pajarito y era una manera de decir “acá estoy, está todo bien”.

O también de traer un poco de amor o dejar más tranquilo a ese ser que extrañamos tanto. Y bueno, y se me posó y me vino a visitar varias veces. Y dije, “chau, empiezo a investigar y acá va a nacer una canción”. Y hoy ya te puedo decir que nació el tema Mi colibrí.

-¿Ya la tenés lista?

-La vine trabajando todos estos meses. Así que vamos a enseñarle de alguna manera a todos los niños que ese colibrí te puede traer siempre un mensaje de amor. Está bueno para hablarlo también.

No tengo miedo de afrontar los sentimientos y decir, “bueno, a veces puedo hacer canciones alegres, como muchas que ya conocen y también otras canciones que te llegan y te tocan otras fibras y que son la vida misma”.

Son sucesos que te van pasando y que te van formando y que te dejan esas huellas que hay que tratar de sanarlas de la manera más linda posible, porque no es fácil transitar una pérdida tan grande.

Los momentos más lindos de su carrera

-Me gustaría volver al tema de tu vínculo con Carlitos Balá. ¿Qué nos podés contar?

-Cuando me gané el sexto Martín Fierro le dediqué unas palabritas al maestro de todos los argentinos y sobre todo a todos los que hacemos arte, porque fue una persona que siempre fue muy familiar, muy humilde.

Creo que llegó a mi vida a potenciar toda mi vocación, a decirme que a veces, aunque esté cansada, tengo que tener una sonrisa si alguien viene a saludarme.

Y yo trato desde siempre, desde que estuve con él, de acordarme esas situaciones en las que yo lo observaba y él, a pesar del cansancio, a pesar de haber tenido un problemita, ponía una sonrisa si alguien se le acercaba.

“¡Hay Panam y chiquipín, pim, pam para rato! Que la gente se quede tranquila ahí. Si estás pensando tener hijos, te espero, ja, ja, ja”.

-Claro, porque para esa parte la imagen que tiene de vos va a ser esa, ese único momento en el que te cruzó.

-Sí, yo sé que a veces, obvio, no podemos estar disponibles, pero tenemos que tratar de estar disponibles, aunque sea un segundo para una fotito, un beso, un saludo.

Obvio que hay momentos que estás viviendo con tu familia o estás en una situación muy privada, pero bueno, trato de acordarme lo que hacía Carlitos Balá.

Y también me parece importante traer una frase que leí hace poco y me lo potenció mucho: “no dejamos de jugar porque envejecemos, envejecemos porque dejamos de jugar”. Y yo creo que soy una eterna niña, siempre estoy jugando, siempre estoy tratando de dar alegría.

-¿Y sentís que Carlitos te potenció eso?

-Mucho, mucho.

-¿Qué otras personas o personajes creés que han marcado tu carrera sentís?

-Un momento que recuerdo mucho es cuando le propuse a Luis Ventura hacer de El Ogro. Era algo imposible en ese momento. Luis era muy serio y yo lo veía siempre enojado. Yo decía, “¡me hace reír! ¿Por qué me hace reír Ventura?“.

Panam trabaja hace 25 años en el mundo infantil.

-¿Qué viste en él para convertirlo en El Ogro?

-Le vi como ese niño, una persona tierna que necesitaba un abrazo de oso. Así que lo convoqué y te digo que fue imborrable todo lo vivido porque hemos ido de gira en el motorhome.

Él siempre cuenta que yo lo hacía parar en las estaciones de servicio y conmigo bajó 10 kilos. Además, su canción era muy pegadiza. Después las familias se grababan bailando “y bailo el pasito de Ventura”.

Fue un boom total. Después tuve la suerte de hacer un feat con Héctor Maugeri, el subdirector de Caras que ahora es un superconductor. Con él hicimos una canción que se llama Ayudémonos.

-¡Y te acercó a Xuxa!

-Sí, escuchó la letra y dijo, “les tengo algo”. Y me manda videos de ella diciendo toda la letra. Amó la canción. Así que particpó. Es la madrina cuando comienza el video. Y sobre todo ese mimo de que le haya gustado.

Tampoco me quiero olvidar de Sandra Mihanovich. Hicimos una canción que acompañó a los chicos con capacidades diferentes, La marcha de la igualdad.

Y también cantó Abrazo Sanador, Sin Etiquetas. Canciones con muchos valores y que te dejan esa semillita en el corazón que es tesoro puro para los niños.

-¡Hasta con Daniel Agostini cantaste!

-“Tengo celos, estoy de los pelos, con peluca estoy de la nuca”, sí. Ahora en el Lollapalooza hicieron pogo con ese tema.

-¿Y de Gerardo Sofovich qué me podés decir? Fue muy importante en la previa de tu carrera en el mundo infantil.

-Claro, yo empecé con Raúl Portal, que era un capo total. Y con Gerardo Sofovich. Fue como mi padre artístico realmente. Porque él me dio la primera oportunidad.

Aunque yo tenía este sueño de dedicarme al mundo infantil. Y en el momento cuando todos me decían, “la chica del momento” dije, “no, voy a bajar las luces un poquito y quiero jugármela por mi vocación”.

Y ahí Gerardo habló con Gustavo Sofovich, su hijo. Y me produjeron el primer programa.

-¿Hace 25 años?

-Claro. Realmente creo que soy una persona muy privilegiada de poder dedicarme al público más difícil. Creo que tomé un compromiso como muy serio. Y por eso me dedico completamente al infantil.

Porque a veces, obvio, me vienen a proponer que actúe en películas, otros proyectos. Pero yo sigo en esto.

-¿Hay Panam para rato?

-Sí, sí. ¡Hay chiquipín, pim, pam! Sí. Asegurado a las generaciones venideras. Que la gente se quede tranquila ahí. Si estás pensando tener hijos, te espero, ja, ja, ja.

-¿Qué se viene para las vacaciones de invierno?

-Ya estoy preparando el elenco. Habrá sorpresas y recorreremos muchos puntos que siempre repito por cábala.

Y después, en agosto, se vienen todos los festejos del Día del Niño que dura todo el mes. También voy a viajar a muchas provincias y también a otros países.