Con motivo del centenario del nacimiento de Carlitos Balá, uno de los íconos más entrañables del humor y la cultura popular argentina, CANAL VOLVER presenta “Balá 100”, un especial televisivo de cuatro capítulos que recorre su vida artística, su legado y su vigencia a lo largo de generaciones.

“Balá 100” propone a lo largo de sus cuatro emisiones un viaje emocional por la carrera del querido Carlitos, desde sus comienzos, su consagración en la televisión, su paso por el cine, y su inigualable conexión con el público infantil y familiar.

El programa reúne material de archivo inédito y testimonios de colegas del ambiente artístico entre los que se encuentran Mirtha Legrand, Silvio Soldán, Guillermo Francella, Juan Campanella, Adrián Suar, Alfredo Casero, Miguel Ángel Rodríguez, Nicolás Repetto y muchos más.

“Balá 100” es una invitación a revivir los momentos más emblemáticos del hombre que supo regalarnos frases inolvidables como “¿Qué gusto tiene la sal?” y “Un gestito de idea”.

A través de entrevistas, anécdotas y registros históricos, CANAL VOLVER celebra no solo al artista, sino también al símbolo de ternura, respeto y humor blanco que marcó a la cultura argentina.

El primero de los cuatro capítulos de este programa especial se emitirá el miércoles 13 de agosto a las 22 horas por CANAL VOLVER. Las siguientes emisiones se podrán ver los miércoles 20 y 27 de agosto y el 3 de septiembre en el mismo horario de las 22hs.

Una producción especial para emocionar, recordar y volver a decir bien fuerte: ¡Ea-ea-ea pe-pé!