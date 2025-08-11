La personalidad volcánica de Matías Vázquez lo desborda con frecuencia, y después de referirse a la práctica de sexo tántrico en Almorzando con Juana el último domingo, el conductor de Puro Show subió la apuesta.

“Yo descubrí algo nuevo que tiene que ver con la sensibilidad que realmente yo no tenía”, enfatizó.

Dada la ansiedad que lo caracteriza, Vázquez aclaró cómo hace para postergar el deseo: “Todo eso tiene una metodología que después trabaja sobre diferentes situaciones de la vida”.

“Cuando vos empezás a descubrir a la persona que tenés al lado con la sensibilidad, con el juego de miradas, con las caricias, te das cuenta de que el amor también se puede sentir...”, continuó.

CUÁNTO TIEMPO AGUANTA MATÍAS VÁZQUEZ SEXUALMENTE

Como Matías daba rodeos, las chicas del panel insistieron hasta que finalmente confesó que aguanta “dos horas y media” hasta eyacular.

“¡Me voy a dormir!”, exclamó Carolina Molinari horrorizada.

Carolina Molinari.

En ese punto Vázquez subió la apuesta e hizo una demostración en vivo de mirarse a los ojos, respiración pausada y sincronizada, caricias en el pecho, la cara, que acompañado por música tántrica, según Matías Vázquez: “Te conecta en otro lugar”.

Matías Vázquez y Carolina Molinari.

“No tiene que ver con el acto sexual sino con la unión de las almas”, cerró.