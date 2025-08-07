La producciones de Mirtha Legrand y Juana Viale ya preparan la mesaza para un nuevo fin de semana en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana que tendrán invitados de lujo.

Al igual que cada semana, La Chiqui y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 9 DE AGOSTO

El sábado desde las 21.30 poreltrece, Mirtha Legrand tendrá una verdadera Cena de los Tontos con Laurita Fernández y Martín Bossi, en medio del escándalo con Mike Amigorena.

Los invitados de Mirtha Legrand (Foto: Instagram @lamesazaarg)

También acompañarán a la diva argentina Eugenia Tobal y los hermanos Lucía y Joaquín Galán, Pimpinela, que cantarán para Mirtha y para los comensales y el público sus grandes éxitos.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 10 DE AGOSTO

El domigno desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa de eltrece a una mesa encabezada por Brenda Asnícar, que estrenó su streaming en el canal del solcito.

También serán de la partida el coconductor de Puro Show Matías Vázquez, Axel y los actores Rodrigo Noya y Luisa Albinoni, que hablará sobre su legendaria carrera.

