Tensión, reproches al aire. Así fue el fuerte cruce que protagonizó Adrián Cormillot con el periodista Mariano Roa durante una entrevista en Viviana en Vivo. El detonante: un debate sobre anabólicos, tratamientos médicos y la polémica que generó Santi Maratea al promocionar un té “para adelagazar”.

Todo comenzó cuando Roa planteó la necesidad de debatir estos temas en los medios: “Son debates para que la gente entienda”, intentó explicar. Pero Cormillot no se lo dejó pasar: “No puedo seguir. No voy a entrar en esta discusión. Están comparando anabólicos con medicación para el tratamiento de enfermedades. No quiero perder el tiempo. Es una falta de respeto”, lanzó visiblemente molesto.

Sin embargo, el panelista insistió, pero Cormillot redobló la apuesta y remató con una frase lapidaria: “No confundamos información con conocimiento. Información es saber que el tomate es una fruta; conocimiento es saber que no va en la ensalada de frutas. Y acá, claramente, este muchacho sabe mucho de tomates, pero lo pone en la ensalada de frutas”.

Foto: Captura (eltrece)

Molesto por la dirección que tomó la entrevista, el médico optó por finalizarla: “Yo no quiero hablar más, gracias Chicos. Estoy laburando. Tengo pacientes esperando y estoy ayudando a la gente a mejorar su vida”, cerró, visiblemente molesto.

EL HERMANO DE LOCOMOTORA OLIVERAS ESTALLÓ TRAS LA ORDEN QUE FRENÓ SU CREMACIÓN: “FUE UN HORROR”

La inesperada intervención judicial que frenó la cremación de Alejandra “Locomotora” Oliveras desató la furia de su hermano, Jesús, quien rompió el silencio en Intrusos y expresó su enojo con esta resolución.

“Fue un horror, que aparezca un policía en medio del último adiós con una orden. ¡No lo podía creer!”, dijo indignado, en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por América.

El enojo de Jesús tiene un blanco claro: Aldo Paraodi, quien presentó una denuncia argumentando supuestas sustancias prohibidas que habría ingerido Locomotora y que lo evidenciaría el aspecto físico de la deportista.

Foto: Captura (América)

“La denunció porque la vio grandota de hombros a mi hermana. ¡Quiere fama!”, disparó furioso. Y agregó: “Al fiscal, le digo que es un pelot…. Mi hermana murió en un hospital con los mejores médicos de Santa Fe, con estudios, con todo. Si hubiera algo raro, lo habrían dicho ellos. ¡No un tipo desde la otra punta del país!”.

Con visible dolor, aseguró que su hermana luchó hasta el final y que la visita familiar fue un momento clave, no un factor negativo como se especuló: “Le tocamos la mano, le hablamos, eso les da fuerza. Decir que eso aceleró el desenlace es una barbaridad”.

El hermano de la campeona concluyó con una reflexión lapidaria: “Estos tipos quieren notoriedad usando el dolor ajeno. Mi hermana se ganó el cariño de todos a puro puñetazo en la vida, no como ellos”.