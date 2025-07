El estudio de Cuestión de Peso se llenó de aplausos, lágrimas y abrazos luego de que José, uno de los participantes más queridos del programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece, quedara eliminado por apenas 600 gramos.

“La verdad, no lo esperaba”, confesó el joven, visiblemente triste. E intentó sobreponerse a este inesperada resultado: “Después del miércoles estuvimos trabajando un montón. Hicimos todo para llegar bien, tenía confianza”.

José venía de una semana intensa, donde había logrado bajar más de 3 kilos en solo dos días con dieta líquida, para evitar una eliminación anticipada. Pero este nuevo pesaje fue un balde de agua fría ya que le faltaron apenas 600 gramos para continuar en carrera y quedó automáticamente fuera del ciclo.

A pesar de la tristeza, José no bajó los brazos y pidió continuar su tratamiento en forma ambulatoria: “Como dijo Sergio (Verón), si uno realmente quiere seguir, la única salida es la clínica. Así que sí, voy a seguir viniendo, hacer las consultas, y seguir encaminado para llegar algún día al alta”.

Antes de despedirse, José agradeció a sus compañeros y al equipo por el cariño recibido: “Valoro todo lo que me dieron. Lo voy a recordar siempre. Esto fue un balde de agua fría para mí, no me lo esperaba ni un poco”, cerró.

SERGIO VERÓN EXPLOTÓ AL AIRE Y CONTÓ QUÉ PASÓ CON MARIANELLA TRAS QUEDAR ELIMINADA DE CUESTIÓN DE PESO

La nueva eliminación de Marianella en Cuestión de peso no pasó desapercibida. Con lágrimas, gritos y acusaciones al aire, la participante dejó el programa por tercera vez en medio de una escena tensa que generó revuelo en redes sociales. Frente a esta situación, Sergio Verón decidió hablar públicamente y dar su versión de los hechos.

“Pueden dudar de mi palabra, pero si hay algo que no se duda es de la balanza. Es el único dispositivo que nosotros tenemos al cual no le podemos discutir”, expresó el preparador físico.

“Hay un exceso desde nuestro punto de vista porque, en muchos casos, nosotros tenemos que salir a buscar al paciente. No tenemos por qué, pero lo hacemos”, agregó.

Asimismo, Verón no dudó en apuntar contra quienes critican el ciclo de eltrece: “Este programa va a cumplir 20 años. Ya pasó que me insultan en televisión, en medios, en portales, ahora en vivos. Y en toda esa vuelta, no vi un solo programa de televisión que los interne o que les dé tratamiento”.

“No vi un solo benefactor en un vivo de Instagram que les ponga a disposición una clínica con profesionales. Nunca. Ojalá algún día pase. Pero hasta ahora no pasó”.

Sobre el final, Verón reveló qué fue de Marianella tras su tenso cruce con el programa: “Después del insulto que hizo a cámara, Marianella está cómoda en la clínica Cormillot, en una hermosa habitación de lujo, con servicio médico 24 horas, comidas, personal trainer, pileta para hacer aquagym, con todo”. Y cerró, visiblemente molesto: “Insulten y maltraten a todo el equipo como nos maltrataron ayer que nosotros estamos acá de nuevo, esperándolos”.