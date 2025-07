La muerte de Alejandra “Locomotora” Oliveras este lunes a los 47 años generó un profundo impacto en todo el país.

La exboxeadora, ícono del deporte argentino y referente de superación personal, dejó un vacío inmenso entre sus seguidores, que no tardaron en expresar su dolor y admiración en las redes sociales.

En medio del luto, volvió a circular un poderoso mensaje que ella misma compartió semanas atrás y que hoy cobra un valor emocional aún mayor.

A comienzos de mayo, Oliveras fue invitada al programa Cuestión de Peso para motivar a los participantes. Con su carisma y determinación característica, brindó una verdadera lección de vida.

Alejandra “Locomotora” Oliveras (Foto: captura eltrece)

EL MENSAJE MOTIVACIONAL DE ALEJANDRA LOCOMOTORA OLIVERAS

Frente a los concursantes, les pidió no bajar los brazos y continuar luchando por su bienestar: “Tienen que luchar, pelear kilo contra kilo. No aflojen. Acá no existe el ‘no puedo’. Todo en la vida tiene solución. Luchá, levantate que vos podés. Para ser feliz hay que poner huevo, garra y corazón”.

Sus palabras, acompañadas por una ovación, reflejaron el espíritu incansable de quien supo ser campeona del mundo en seis oportunidades.

“Buscá ese sueño que te movilice, porque el que lucha gana. El único campeón es el que se levanta una y mil veces”, agregó en aquella aparición televisiva que hoy, con su partida, resuena con una fuerza conmovedora.