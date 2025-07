Fue uno de los momentos más emotivos de la noche el que se vivió en Buenas Noches Familia, el programa que conduce Guido Kaczka por eltrece, después de que un niño rompiera en llanto al enterarse que su familia fue la elegida para adoptar un cachorrito.

“¿Alguien quiere decir algo más de los chicos? Está llorando mi amigo”, se escuchó decir al conductor, visiblemente conmovido al notar las lágrimas del pequeño que deseaba tener a Moka en su vida, al igual que otras personas que se presentaron para tener la misma oportunidad.

Entre la emoción y los nervios, Guido intentó consolarlo con unas dulces palabras: “Yo te prometo que si no es hoy, te prometo que mañana. Y si no, es pasado. Y si no, agregamos el sábado y el domingo vengo también y vos lo tenés. Vos vas a tener tu perro”, atinó a decir, abrazando al pequeño.

Fue entonces que, al momento de elegir, el niño no pudo contener el llanto al enterarse que fue él junto a sus seres queridos quienes se van a quedar con Moka: “Me hiciste el año”, cerró Kaczka, a flor de piel.

Fue un momento muy divertido el que se vivió en el cierre de la semana de The Floor, la conquista luego de que una participante que está embarazada mantuviera un imperdible ida y vuelta con Guido Kaczka en vivo.

“Estoy de dos meses y medio, pero ya gordita como de siete meses. Todavía no sabemos cuál va a ser el nombre”, expresó con humor, Celeste, tras ser presentada por el conductor (cuando el ciclo de eltrece estaba al aire), quien pidió votar para definir cómo se podría llamarse el bebé en camino.

Fue entonces que la concursante redobló la apuesta: “Vos después me tenés que tocar la panza y decir qué te parece que va a ser y, en una de esas, si decís ‘es varón’ le ponemos Guido. ¿Qué te parece?”, indagó.

Sorprendido, Kaczka se sinceró: “¡¿Guido?! Ay, la verdad que me gustaría, pero no te voy a condicionar el nombrepor un momento mío, es exagerado”, lanzó. Y Celestecerró, con humor: “Si es nena, podés ser el padrino. Lo hablamos. Si gano, lo charlamos y voy a ganar”.