Luego del increíble debut de Guido Kaczka con The Floor, la conquista -el flamante programa que conduce todos los días a las 22.15 por eltrece- Ivo se convirtió en el primer ganador del programa. Pero ahora, quien se hizo merecedor de los 10 millones de pesos en juego fue Enrique.

En la gran final, Enrique se enfrentó a Carlos en la categoría “duplas” y logró vencer a su rival y cumplir con su objetivo de llevarse la enorme suma de dinero: “Voy a hacer un viaje a Perú con esta plata”, relató el joven, muy feliz.

“Y también me viene bárbaro porque estoy sin trabajo, así que me queda genial”, cerró, mientras recorría el territorio que logró conquistar después de jugar con diferentes jugadores.

¡Felicitaciones!

Foto: Captura (eltrece)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA JUGADÍSIMA PROMESA DE UN PARTICIPANTE DE THE FLOOR FRENTE A SU NOVIA

En medio de la emoción por haber ganado uno de los duelos en The Floor, la conquista –el programa que conduce Guido Kaczka todos los días a las 22.15 por eltrece- Cristian desafió a otro participante y sorprendió con su promesa al aire.

“Yo soy de Coronel Baigorria, un pueblito de Córdoba que tiene 2000 habitantes. Pero estoy acá porque conocí a una chica allá, que es de Buenos Aires, nos pusimos en novios y ahora se fue a vivir conmigo”, comenzó diciendo el joven.

“Ella está la tribuna, es la más linda. Ella me banca, viene y me acompaña. Estoy contento, loco. Este es un regalo para mi vieja que es la que más fe me tiene y que en breve se va a casar con mi viejo, están juntos hace más de 20 años”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

Luego, ante la posibilidad de ganar más territorio en el juego, el concursante sorprendió con su comentario: “Ahí me caso”, atinó a decir. Y Kaczka cerró, divertido (pese a que Cristian, más tarde, no lograría superar el desafío): “¿Cómo dijiste? Guarda que está acá. ¡Mirá, está contenta! Guarda que esto te queda grabadísimo y son las típicas cosas que después ponen en la publicidad”.