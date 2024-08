El inminente debut de The Floor, la conquista es la nueva apuesta de Guido Kaczka (46) para renovar su pasión por premiar el conocimiento con premios que van desde los 3 a los 10 millones de pesos.

El big show irá de lunes a viernes a las 22.15 por eltrece, y antes el conductor habló de todo con Ciudad.

Perfeccionista incansable, Guido respira televisión, se mueve por los Estudios Pampa con una soltura como si estuviese en pantuflas y transmite a quien lo mire esa confianza que lo consolidó como el conductor y empresario más talentoso del rubro.

Papá de Romeo (16) fruto de relación con Florencia Bertotti, y de Benjamín (9), Helena (7) y Eliseo (3) producto de su matrimonio con Soledad Rodríguez, es celoso de la intimidad de su familia, y por eso mismo le brillan los ojos de orgullo cuando se suelta a hablar un poquito sobre ellos.

Guido Kaczka.

-¿Estamos ante el programa de mayor producción en tu carrera como conductor?

-Puede ser. Si hablamos de mayor producción por todo lo que implica, por la escenografía, por las luces, por lo que es el costo, pero no solo en dinero, sino en cantidad, en movida, sí. La cantidad de participantes y todo sí, puede ser.

-En tiempos de mucho focus group y de mucho estudio de audiencias, ¿vos te seguís manejando con tu instinto?

-Sí, sí, yo prefiero, creo. A veces te cuentan lo que funciona y lo que no funciona. Y obviamente cuando te gusta le das más bola que cuando no te gusta.

Cuando no te gusta lo discutís y te parece que se equivocó lo que te dicen, miro números y cosas, porque obviamente en la productora, en realidad ahora no hace falta, ni en una oficina, todo el mundo los tiene.

Pero no, me manejo por el instinto, sí. Cada vez mucho más.

Guido Kaczka mano a mano con Ciudad.

-Hasta ahora funciona de maravilla. ¿Te vas a mantener así?

-Pienso en darle más bola a la intuición, pero no es por un tema de resultados, es un tema de felicidad. Qué sé yo, si te equivocás con lo que te gusta a vos, bueno, te equivocaste.

¿Qué haces si te equivocás con lo que dice un focus group? Me mato, ¿entendés? La sensación de “le di bola”. “Le di bola a ese papel y mandé cualquiera”. No, no, es más por eso que prefiero darle bola a la intuición.

¿Estuviste viendo las versiones internacionales?

-Sí.

-¿También la versión de Rob Lowe de Estados Unidos? Porque además sos un galán de novelas como él.

-(risas) Lo mismo. Mismo método y misma conducción. Lo vi porque además cuando compramos (el formato) el año pasado, creo que la versión de Estados Unidos todavía no se había hecho, pero estaba vendido.

En el Festival de Cannes vimos este formato y ahí empezamos a trabajar con el canal y con la productora para traerlo, y vi las distintas versiones. Vi algo de España, vi bastante de Fox de Estados Unidos, vi algo de Francia.

Rob Lowe en la versión de Estados Unidos de The Floor.

-¿Sos consciente de que te van a observar también a vos?

-Como siempre, somos argentinos y sé que John De Mol (N del R: el creador del show de preguntas y respuestas) pidió a través del consultor que vino a Buenos Aires ver cómo lo hacíamos en Argentina, porque todos nos tienen fichados. Dicen “¿A ver cómo lo hacen estos?”. Porque nosotros siempre damos la nota.

-¿Te vas a desviar un poquito y vas a darle tu impronta?

Hay algunos límites que seguramente respetemos... Pero le voy a dar mi estilo. Igual es un juego muy bueno que no precisa tantas cosas, en el sentido de que hay que contarlo lo mejor posible. Esa es mi función y ahí estoy tratando que se entienda y que cada uno de los participantes explote la mayor capacidad para jugar en el juego.

Guido Kaczka explica cómo es The Floor, la conquista.

-¿Sentís presión por lanzar un nuevo como conductor y además socio de una empresa que paga sueldos? ¿O te sacás esa mochila y dejas que Martín Kweller se encargue?

-Martín Kweller en la productora, Adrián Suar (N del R: director de programación de eltrece), el canal, todo.

La verdad es que compartimos (responsabilidades), soy consciente como socio y laburo lo mejor que puedo también en esa función. Me gusta y lo fui aprendiendo con el tiempo.

Pero no te puedo negar que siempre fueron herramientas para crecer en lo que más me gusta.

Martín Kweller, socio de Guido Kaczka en Kuarzo.

-¿Te motiva ese desafío?

-Le doy mucha bola y hacemos lo mejor posible. Justamente por el gusto de desarrollarnos al máximo.

Mi socio, Martín Kweller, también es así. Bueno, hace muchos años que está Kuarzo, antes era Endemol, y las cosas con sus más y sus menos funcionan.

Nosotros somos muy laburadores en la productora, todos los que trabajan en la productora.

Así que le doy bola, como te digo, pero para que crezca haciendo lo que me gusta. No es que lo sufro, qué sé yo, como si me dedicara a algo que no tiene que ver conmigo.

-Tu hobby es tu trabajo. Ahora, ¿hay momentos del día en que te desconectás del todo? Como estar tus hijos jugando, no sé, al metegol...

-Sí. Pero es cierto también que cuando algo te gusta estás todo el día trabajando. No hay manera de no laburar, porque recién vos me decís, “¿jugás con tus hijos al metegol?” Bueno, yo no sé, siento como Guido.

Entonces hay cosas que por ahí tomás y que después usás en el laburo. Este es un trabajo muy especial.

Guido Kaczka y Soledad Rodríguez en el teatro (Foto: Movilpress).

-¿Especial de qué manera?

-Especial digo en el sentido de que no es que lo podés dejar en algún lado. Va conmigo, a mí no me pesa eso, yo lo disfruto. Pero obvio que me desconecto y por supuesto que no debo ser todo el tiempo tan divertido en casa como intento acá. Porque si no, ya me hubieran echado. Ja.

-¿Por eso no siempre te tomás el mismo tiempo de vacaciones que tu familia?

-A veces me tomo un poco menos. Ellos quieren que esté. En las vacaciones que fueron de invierno, yo me fui nada más con fin de semana a un lugar donde nosotros vamos, y porque tenía que hacer todo esto.

Pero ahora estoy apurando las cosas porque tenemos un viaje que vamos a hacer en familia. Bueno, me trato de organizar.

Guido Kaczka se casa con Soledad Rodríguez

-¿Tu familia banca?

-La familia la verdad que me banca, Sole sobre todo y los chicos. Les gusta lo que hago. A mí me pasa lo mismo, me gusta ver que Sole le mete con su laburo.

A mí me gusta. Uno trata de conciliar, de estar en el centro de la ruta. No siempre se consigue, pero somos una familia.

Somos una familia con buena intención, queremos que el otro, que el otro la pase bien y que se desarrolle.

Guido Kaczka y su esposa en la boda de Nicole Neumann y Manu Urcera. (Foto: Movilpress)

-¿Mantenés las dos veces por semana en el gimnasio?

- Sí, sí, tengo una rutina mía, que debe ser de 1990.

¿Viste cuando haces siempre la misma rutina? Entonces a veces largo, vuelvo y hago la misma rueda a las máquinas y digo: “me voy a estar perdiendo de muchos avances con el cuerpo”. P

ero bueno, es más que nada para hacer un poco de aeróbico y de actividad física.

-¿Seguís manteniendo el psicoanálisis cuatro veces por semana?

-Sí.

-¿Lo pensás reducir en algún momento a dos, tal vez?

-No, no es posible con mi psicoanalista porque es tres o más el tipo de tratamiento. Cuatro sos un fenómeno, tres es lo mínimo y ahí estoy. Igual, por ejemplo, esta semana sí estuve yendo menos por todo esto, porque no tengo tiempo.

Analía Kaczka en Pelito.

-Tus hermanos, Analía y Emiliano debutaron en Pelito en la década de 1980 y eran más famosos que vos, pero ahora desaparecieron de los medios. ¿Qué hacen de la vida?

-Analía no trabaja en los medios ahora. Emiliano es actor. Somos una familia de gente para el lado de lo artístico y la comunicación, o sea que eso lo compartimos todos.

Emiliano Kaczka con sus hijas. (Foto: Instagram/emilianokaczka)

-¿Hay armonía familiar?

-Estamos muy contentos, en familia y disfrutamos de lo que vamos haciendo. Ya somos todos más grandes. éramos los Kaczka, ¿no? Salíamos todos juntos a Pelito, Clave Sol y todavía cuando nos encontramos mantenemos un poco ese ese folklore de hablar de televisión y todo, así que nos entretenemos.

Guido Kaczka y su equipo de No está todo dicho, de La 100.

-¿Vas a seguir en la radio?

-Sí, en la radio hace ya debe ser el año 12 que estamos a la mañana en la 100 este, FM número 1, un programa bárbaro, con la Gunda Claudia Fontán, Guillermo Coppola, Marcela Tauro, Sebastián Calzarotto, Guillermo Poggi y Alejandra Salas. Una genialidad lo de la radio, es muy precioso lo de La 100.

CÓMO SON LAS REGLAS DE THE FLOOR, LA CONQUISTA

“Los participantes compiten en duelo de preguntas. Cada jugador elige y defiende una categoría. De uno en uno, los competidores desafían a un oponente de una casilla continua”, explica Guido en la promoción.

The Floor, la conquista.

“El vencedor del duelo conquista la casilla de su rival. Para el perdedor, se acabó el juego. Uno de estos 64 jugadores se va a llevar 3 millones de pesos. Y quien complete todo el territorio se va a llevar 10 millones de pesos”.

Durante un mes, Guido Kaczka ocupará todo el prime time de eltrece por la continuidad de Los 8 escalones y el comienzo de The Floor, la conquista. Luego, con el debut de Alejandro Fantino como conductor de Por amor o por dinero, terminará el clásico de preguntas y respuestas con jurados famosos.