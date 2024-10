La semana pasada Pampita retomó las grabaciones de Los 8 escalones de los 3 millones en medio de su separación de Roberto García Moritán, a quien echó de la casa que compartían hacia el jueves.

En ese marco, la modelo concurrió a los estudios de Kuarzo en Palermo como si nada hubiera ocurrido y en LAM fueron en busca de Guido Kaczka para saber cómo la vio en esos días y si su estado de ánimo incidió en su desempeño en el jurado del concurso.

Guido Kaczka y Pampita (Fotos: América TV e Instagram)

“Uno se imagina que la debe estar pasando difícil”, consideró Guido en diálogo con Alejandro Castelo. “A ella siempre se la ve espléndida. Laburando es una máquina, es impresionante. Las cosas, por lo menos en el vínculo que tengo yo de trabajo no aparecen del todo. Primero porque no hay ese tipo de preguntas en el programa”, señaló.

“Cruzamos mínimamente unas palabras porque le agradecí que vino, le dije ‘Ché, que bueno que viniste’ y me dice ‘Si, me encanta’. Siempre hablamos muy bien y me dijo ‘Si, la estoy pasando’”, explicó el conductor en referencia al mal momento que vive la modelo e influencer.

QUÉ DIJO GUIDO KACZKA SOBRE EL ESTADO DE ÁNIMO DE PAMPITA EN MEDIO DE LA SEPARACIÓN DE MORITÁN

Guido explicó que “habló lo que corresponde a su función”, en referencia a su puesto de conductor y productor de Los 8 escalones. “No una cuestión tan personal, aunque nos tenemos cariño”, dijo Kaczka.

“Así es el laburo, se genera como un cariño que es distinto a las amistades o los vínculos que tenemos fuera del trabajo, pero, aunque sean momentáneos son muy intensos”. “La verdad que grabé, hizo tres cambios, porque se cambia para cada programa y aparece espléndida. Lo que se ve en la tele con esa prolijidad que sale siempre”, explicó.

“Laburando es muy buena, es lo que se dice de ella. Se concentra en lo que hace”, agregó Guido sobre el desempeño de Pampita. “Son las situaciones de pareja, es lo que sucede. Si pienso en lo que vi en la tele a Pampita le ha tocado como a muchos, pero en el caso de ella es público y entonces es un cuento distinto”, consideró.

“Yo creo que va a pasar y si no daba para más estuvieron hasta donde pudieron. Estuvo ella hasta donde pudo y él lo mismo”, cerró Guido Kaczka sobre el final del matrimonio entre Pampita y Roberto García Moritán.

