Después de varios días en silencio respecto al escándalo con su marido, Roberto García Moritán, este fin de semana Carolina Pampita Ardohain decidió filtrar todos los chats que había mantenido con su ex en el último mes.

El objetivo de Pampita era demostrar que la relación con Moritán se había cortado el 20 de septiembre, una semana antes de echarlo de la casa que compartían en Barrio Parque, pero en el medio dejó ver un intercambio que causó polémica.

Ocurrió el día 7 de septiembre cuando se puede leer que Moritán le escribió a Pampita tres mensajes que decían: “No te olvides de pasarme la dirección de a dónde tengo que ir, amor. ¿Es una misa? No entiendo”.

El chat que expuso la relación de Pampita y García Moritán (Foto: Instagram)

CUÁL FUE EL ERROR GARRAFAL DE GARCÍA MORITÁN EN SU CHAT CON PAMPITA QUE GENERÓ FUERTES COMENTARIOS

Si bien García Moritán manifestó estar de acuerdo con Pampita en que Blanquita Vicuña había intercedido desde el cielo para unirlos, lo cierto es que las preguntas del ministro daban cuenta de que no recordaba que los días 8 de septiembre su esposa suele hacer una misa en honor a la nena, que hoy tendría 18 años.

“Puede ser que las infidelidades sean la frutilla del postre, pero lo que termina de romper todo tiene que ver con las caga… que se manda”, dijo Débora D´Amato en Entrometidos. “Hay un chat que es terrible y que no tiene que ver con la política sino con estar al lado de una mujer que todos los 8 de septiembre celebra el amor que le tenía a su hija con una misa”, agregó.

“Y este infradotado le pregunta un 7 de septiembre si era una misa porque no entendía de qué le hablaba”, señaló la panelista, furiosa a más no poder. “Por lo menos sé pícaro y apréndete el discurso de memoria. Me subió la glucosa de leerlo”, cerró Débora.

García Moritán y Pampita.

