Junto a Luck Ra, Soledad Pastorutti y Miranda!, Lali Espósito integra el jurado de La Voz Argentina, programa que estrenó la semana pasada una nueva temporada en la pantalla de Telefe. El domingo por la noche, la artista hizo un chiste que no pasó desapercibido para los fanáticos de Benjamín Amadeo.

El domingo por la noche se dio a conocer la presentación de Celeste López, una artista de Río Negro que eligió para dar su casting “Para siempre”, la canción que escribió Benjamín Amadeo, ex pareja de Lali Espósito.

Si bien la intérprete de “Fanático” no se dio vuelta para elegir a la participante, sí reconoció que tenía una increíble voz. “Ay es que no me di vuelta porque cantaste un tema de un ex”, bromeó la cantante, fiel a su estilo.

(Foto: Telefe)

LA REACCIÓN DE BENJAMÍN AMADEO AL COMENTARIO DE SU EX, LALI

Luego del chiste, Lali Espósito no quiso dejar lugar a dudas y aclaró: “¡Mentira! Lo amo a Benja. ¡Un beso!”. Tanto los fanáticos de la artista como los de su colega no dejaron pasar este comentario que evidenció el buen vínculo que mantienen hoy en día, a pesar de haberse separado hace años.

Benjamín Amadeo, por su parte, estaba mirando el programa y, tras escuchar a la participante, dejó dos mensajes. “Celeste ganó #LaVozArgentina”, escribió el artista que, en un segundo posteo, escribió: “Para Siempre en #LaVozArgentina”.

Los mensajes de Benjamín Amadeo al ver La Voz Argentina (Foto: X @benjaminamadeo)

Cabe recordar que Lali Espósito y Benjamín Amadeo mantuvieron una relación de cinco años desde 2010 hasta 2015, cuando decidieron separarse. La separación se produjo en buenos términos y hoy en día mantienen un excelente vínculo. Él fue padre junto a Martina, su pareja, y ella está de novia con Pedro Rosemblat.