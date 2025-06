La Voz Argentina 2025 sorprendió este martes con una participación que conmovió tanto al jurado como al público. Se trata de Benjamín Depascuali, un joven trans de 25 años que brilló en su audición a ciegas no solo por su talento vocal, sino también por su poderosa historia de vida y el mensaje de inclusión que representa.

Benjamín interpretó “The Way You Make Me Feel” de Michael Jackson, logrando una respuesta unánime del juradol. Pero más allá de su interpretación, fue su relato personal lo que generó un impacto profundo en la audiencia.

De Villa Devoto a La Voz Argentina: una historia de visibilidad y talento

Benjamín comenzó su camino artístico desde muy chico. “Canto desde que tengo memoria. A los 8 años empecé a cantar en la iglesia del barrio. Veía a la gente tocar la guitarra y empecé a copiar”, relató con emoción.

Su primera aparición televisiva fue a los 22 años, en Canta Conmigo Ahora, donde ya había hablado públicamente de su identidad de género. “Soy trans, no siempre viví como Benjamín”, dijo entonces.

Un mensaje de amor y autenticidad

Además de compartir su historia artística, Benjamín también mostró una parte íntima de su vida: su relación con Melina, su pareja desde hace más de tres años. “Me pidió que sea su novia desde la moto, con la guitarra en la mano y una serenata. Yo estaba en el balcón y no entendía que era para mí”, recordó ella.

Hoy, con 25 años, Benjamín estudia producción musical y continúa formándose como cantante. En La Voz Argentina forma parte del team de Miranda!