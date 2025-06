Una vez más, Mirtha Legrand se sinceró en su programa La Noche de Mirtha, el ciclo que conduce todos los sábados a la noche por eltrece, y reveló qué tan difícil es hacer su trabajo frente a algunos invitados.

Todo comenzó cuando Karina Jelinek fue al hueso con su pregunta: “¿Cuál mesa fue la más difícil de toda tu vida?”, quiso saber. A lo que la presentadora le respondió con picardía: “No, no me acuerdo. No me quiero acordar. Yo te pregunto, vos no tenés que preguntarme”.

“No, no me acuerdo, querida, lo he borrado. Hay algunas (mesas) que han sido difíciles, complicadas. Hay que tener muñeca, a veces son difíciles. En general, los invitados son encantadores, la mayoría”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

“Yo los voy conquistando. Desde que me siento, desde que me ubico en mi lugar, yo ya sé quién me va a querer y quién va a estar en contra mío. No siempre acierto, lo deduzco. Pero me doy cuenta, ‘este viene en contra’, ‘este no me quiere’”, agregó.

Y sobre cómo se maneja cuando algún famoso es complicado, cerró, sin vueltas: “Intento conquistarlos. El invitado se tiene que sentir cómodo. A veces me critican porque hago preguntas un poco fuertes, pero bueno, es poner un poco de pimienta también. Es apasionante hacer este tipo de programas”.

Mirtha Legrand: “Intento conquistarlos. El invitado se tiene que sentir cómodo. A veces me critican porque hago preguntas un poco fuertes, pero bueno, es poner un poco de pimienta también“.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

Karina Jelinek le confesó a Mirtha Legrand por qué evita ir a algunos programas de televisión: “Aprendí”

Luego de presentarla en La Noche de Mirtha, Mirtha Legrand indagó a Karina Jelinek sobre los motivos que la llevaron a ser muy exigente a la hora de elegir a qué programas asistir. Y fiel a su estilo, la modelo se sinceró en vivo.

“Karina, vos no sos muy de ir a la televisión, ¿no? ¿No te gusta?”, indagó la conductora del programa que lidera todos los sábados a la noche por eltrece. A lo que la invitada respondió: “Voy cuando me siento cómoda. Estoy como muy selectiva. A La Jaula de la Moda (programa que se emite por Ciudad Magazine) voy siempre, es mi segunda casa. Le mando un beso a Coco Fernández y a todo el equipo”

“Ella se hace rogar”, insistió la presentadora. Pero Jelinek cerró, tajante con su postura: “¡No! Por favor, para nada. Yo valoro cada invitación y que se acuerden de mí porque es un honor. Para mí es un placer y un honor, pero me encanta ir donde yo me siento cómoda. Dónde no, no. Aprendí. No voy a ir a sentarme a un programa y que me pregunten cosas incómodas. Encima pierdo mi tiempo y la paso mal. Aprendí con el tiempo. Sí, soy exclusiva, Mirtha”.