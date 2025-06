Mirtha Legrand se emocionó hasta las lágrimas en La Noche de Mirtha este sábado 7 de junio luego de ver la sorpresa que su producción le prepraró por los 57 años de estar al aire con su programa: “Esta semana se cumplieron 57 años del estreno de este programa, y la leyenda continúa”.

“Estoy muy emocionada, disculpen, 57 años parece mentira, el público me ha acompañado con tanto cariño y tanto amor, me he hecho grande, me he hecho mayor al lado de ustedes, me han soportaron todo, me hicieron muy feliz”, dijo la Chiqui, súper conmovida.

Mirtha Legrand en La Noche de Mirtha (Foto: captura de eltrece).

También le trajeron una torta por el aniversario y no faltó el reclamo a su producción por la sorpresa: “Gracias a Coco por esta lindísima torta por los 57 años de mi programa, 57 años más joven era chicos, que maravilla, gracias. Me emocioné, me tomaron por sorpresa, hay que avisar esas cosas”.

EL LOOK DE MIRTHA LEGRAND PARA LA MESAZA DEL SÁBADO 7 DE JUNIO

Mirtha Legrand se lució una vez más con su look en La Noche de Mirtha y en esta oportunidad, el sábado 6 de junio, lució un vestido de Claudio Cosano, tendencia en la temporada de otoño/invierno 2025.

“Miren que divino el vestido que tengo hoy, es laminado color fucsia con cristales, muchas gracias Claudio, miren que bonitos los anillos, aros y pulseras”, dijo la conductora de eltrece entre risas por lo que le gritaban sus productores detrás de cámara.

