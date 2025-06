El 26 de junio, Yanina Latorre comenzó el día con un fuerte cuadro gripal. Así y todo, la panelista de LAM y conductora de SQP se propuso cumplir con todas sus obligaciones laborales, pero a último momento no pudo.

“Esto es lo que queda de mí. No puedo más, el resfrío no mejora y cada vez es peor el dolor de cuerpo, de cabeza. ¡Y la voz!”, dijo Yanina en una historia que subió a Instagram por la mañana, afectada por la gripe, desde su hogar.

Y continuó: “No tengo ímpetu, no soy graciosa, no tengo impronta. No tengo nada. ¿Por qué me agarré esto? Y me queda la radio, SQP y LAM”.

YANINA LATORRE “CAYÓ” EN PLENO PROGRAMA Y NO PUDO IR A LAM

Luego de hacer su programa radial, Yanina Latorre fue a América para conducir Sálvese quien pueda e ir a LAM. Sin embargo, su estado de salud empeoró y la conductora no asistió al ciclo de Ángel de Brito.

“No tengo voz. Lo que queda de mí vino. Conduzco hasta que puedo, sino uno de ustedes me ayuda, se para acá conmigo”, comentó Latorre al arranque de SQP.

Y explicó: “Estoy cada vez más enferma. Tengo una gripe tremenda”.

“Me dieron de todo, tomé medicación, llamé al otólogo. Fiebre no tengo, pero empecé a caer. Igual, acá estoy, firme como rulo de estatua”.

A las 20 horas, Yanina se despidió de su público y comunicó su baja de LAM: “A lo último del programa olía un pañuelito porque no respiro. No voy a ir a LAM, ya se lo pedí a Ángel. Me voy a ir a la cama”.

QUÉ SÍNTOMAS IMPIDIERON QUE YANINA VAYA A LAM

- Falta de voz.

- Dolor corporal.

- Dolor de cabeza.

- Congestión nasal.

- Fuerte cuadro gripal.

