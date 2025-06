Mercedes Ninci contó en Mujeres Argentinas cómo fue el escrache que sufrió por parte de militantes K en un bar porteño en plena cobertura el último miércoles.

“Antes de salir al aire estuvimos tomando un café cinco minutos con mi compañero Javier Arroyo de Radio Mitre para ir al baño”, contextualizó.

Luego, la comunicadora aclaró: “La gente de Pertutti son buenísimos con todos los periodistas, siempre nos dejan pasar al baño, es un bar donde no van los militantes, va todo el mundo, he visto ahí a Kicillof, a Karina Milei, a Larreta, por lo general son turistas extranjeros”.

Militantes K agredieron a Mercedes Ninci en un bar porteño (Foto: captura de eltrece).

“El tema es que cuando entré para ir al baño, estaban todas las mesas llenas y me di cuenta de que no eran turistas extranjeros, que eran todos miltantes k, se notaba que había presupuesto y el ambiente estaba espeso”, relató.

Mercedes remarcó así cómo empezó el escrache: “Me di cuenta de que me iban a hacer una emboscada cuando iba a ir al baño, entonces le pedí a una de las chicas que limpia que me acompañe, ahí no pasó nada”.

EL MOMENTO EN QUE MERCEDES NINCI FUE ATACADA POR MILITANTES K EN UN BAR PORTEÑO

En su relato, Mercedes Ninci relató el momento en que se dio cuenta que iba a sufrir el escrache en un bar porteño: “Cuando estaba saliendo del baño un militante K de córdoba me dice ‘quiero decirte que yo no soy como esta gente, soy diferente, quiero la unión de los argentinos’, ahí me la vi venir y prendí el celu”.

Mercedes Ninci en Mujeres Argentinas (Foto: captura de eltrece).

“Entonces empezaron a cantarme ensobrada, me filmaban y me tapaban el celular, una me quiere sacar el celular y me empujaban para echarme. Entonces dos chicas de Pertutti me rescataron el celular y me ayudaron. Después me llamó el dueño que lo re conozco a pedirme disculpas”, contó Ninci.

