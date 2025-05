El escándalo del Wandagate vuelve a encenderse tras una nueva declaración de la China Suárez. Esta vez, el foco recayó en Jakob Von Plessen, exmarido de Zaira Nara, y el nombre de la modelo con la que habría tenido un affaire en París mientras cubría a Mauro Icardi en su encuentro con la China.

Según reveló Majo Martino, durante la noche del famoso encuentro entre Icardi y Suárez en octubre de 2021, Jakob no solo habría actuado como “campana” para su cuñado, sino que también habría vivido su propia aventura con una modelo argentina reconocida en Europa: Jimena Buttigliengo.

“Esa noche, el ex de Zaira estaba con una modelo muy conocida que vive en Europa. Es hermosa, divina y se llama Jimena Buttigliengo”, aseguró Martino.

Zaira y Jakob tienen dos hijos en común de 6 y 2 años.

Jimena Buttigliengo rompió el silencio sobre el supuesto romance con Jakob

En mayo de 2022, en medio de los rumores y la crisis de pareja entre Zaira y Jakob, Jimena Buttigliengo fue consultada por TN Show sobre su supuesta participación en el escándalo.

Jimena Buttigliengo. Foto: Instagram @jimenabutti

“No sé quién es. Es todo mentira”, respondió la modelo.“Vivo en París y no me importan los chimentos de Argentina”, agregó tajante.

¿Quién es Jimena Buttigliengo, la mujer señalada como tercera en discordia?

Jimena Buttigliengo es una modelo cordobesa que actualmente reside en París junto a su esposo, Willy Rizzo Jr., diseñador francés e hijo del reconocido fotógrafo Willy Rizzo. Juntos tienen dos hijos, Willy y Lynda.

Jimena Buttigliengo. Foto: Instagram @jimenabutti

En su cuenta oficial de Instagram, Jimena se presenta como modelo, actriz, madre de mellizos, practicante de yoga y cofundadora de una marca de moda.

El triángulo amoroso entre Zaira Nara, Jakob Von Plessen y Jimena Buttigliengo vuelve a estar en boca de todos, reavivando uno de los capítulos más comentados del escándalo mediático que también involucró a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez.